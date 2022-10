Baume & Mercier, l'icona sporty-chic con le fasi lunari e il quadrante azzurro

Dal 1973 la collezione Riviera esprime il savoir faire Baume & Mercier nell’ambito del design e dell’accostamento dei materiali, rimanendo sempre riconoscibile grazie alla lunetta dodecagonale. In poco meno di cinquant’anni, il Riviera ha sperimentato di tutto, o quasi: ispirato allo stile della Costa Azzurra, è un segnatempo dell’eleganza originale. Il nuovo Riviera Baumatic “Fasi lunari”, nella versione con bracciale in acciaio e quadrante blu, ne è la prova. Con un generoso diametro di 43 mm, la cassa in acciaio possiede tutte le caratteristiche tecniche ed artistiche che ne hanno decretato il successo: lunetta dodecagonale con quattro viti, indici rivettati a ore 3 e 9, numero romano a ore 12.





Il quadrante e il réhaut (l’anello che lo collega alla cassa) sono declinati in un azzurro luminoso, con decoro soleil, laccato e colorato. Lo stesso azzurro è ripreso sull’anello del datario del quadrante ausiliario, indicante le fasi lunari e situato a ore 6. La lancetta verde dei secondi è personalizzata con il logo Phi, simbolo della casa. Il bracciale in acciaio a tre maglie è dotato di una tripla fibbia pieghevole e di un comodo sistema di intercambiabilità. Al suo interno un movimento automatico Baumatic di manifattura, con riserva di carica di cinque giorni, antimagnetico fino a 1500 Gauss e garanzia di cinque anni. Impermeabile fino a 100 metri, questo orologio è la quintessenza dello stile sporty - chic.