Louis Vuitton, Amitheatrof: «Il meraviglioso mondo dei gioielli è come migliaia di anni fa»

Per Francesca Amfitheatrof disegnare una collezione di gioielli è come essere un narratore di fronte alla stesura di un romanzo: è la storia che guida e allo scrittore non resta che lasciarsi trasportare nel tempo e nello spazio. La sua visione stilistica è raccontata alla perfezione in Deep Time, la sua ultima collezione di alta gioielleria e anche in Fantastical Jewels. Scritto in stile diario e arricchito da schizzi esclusivi, gouaches, collage e fotografie personali, questo libro mostra come Amfitheatrof e Louis Vuitton abbiano infuso modernità nell’antica arte della creazione di gioielli. Con la prefazione di Kate Blanchett, ambasciatrice della maison per l’alta gioielleria, Il libro svela l’allineamento perfetto tra odissea personale e ingegno della direttrice creativa, lo spirito pionieristico e visionario di Louis Vuitton.



Dove è nata l’idea di Fantastical Jewels?

«Erano anni che parlavo con Rizzoli della possibilità di fare un libro. Volevo ideare qualcosa che mostrasse la mia strada e il mio approccio, ma anche che aprisse lo studio al meraviglioso mondo della creazione di gioielli, che è ancora oggi, come migliaia di anni fa. Non volevo fare un libro patinato, freddo. La copertina ne è un esempio: un collage di cose che mi ispirano come artisti e viaggi, quindi è davvero personale. Non è facile per i creativi aprire la loro immaginazione in questo modo».



Da dove arrivano le idee per una nuova collezione?

«Quando disegno una nuova linea, parto sempre dalla storia che voglio raccontare. Questa narrazione mi rapisce al punto tale che non penso a nient’altro, faccio ricerche approfondite e imparo tantissimo. Leggo tutti i libri, vedo tutti i film, visito tutti i luoghi per saperne di più e approfondire il tema. È simile all’orientamento di una bussola, e il mio istinto mi guida.

Non ho altra scelta che viaggiare nel tempo e nello spazio e superare tutti i confini».



Il suo approccio al gioiello?

«Non parto dalla pietra, dal valore o dalla sua notorietà. Parto dalla mia strada, dal mio modo, unico e meraviglioso. È come andare a scuola. Mi immergo in un concetto, voglio imparare tutto il possibile e faccio un viaggio di ispirazione insieme al mio team. È questo approccio informale che ho nei confronti dell’alta gioielleria a renderla ancora più interessante, anche quando si tratta di una grande maison. È qualcosa che mi tocca dentro profondamente e che passa attraverso di me, sempre pensando a una grande maison».



A cosa è ispirata Deep Time?

«In Louis Vuitton approcciamo la ricerca delle pietre preziose con lospirito di avventura, che guida l’approccio stilistico di Louis Vuitton dalla fondazione. Ci occupiamo di portare alla luce materiali preziosi da miniere sempre diverse, facendo arrivare pietre da più continenti. È proprio questo spirito che ci ha spinto a studiare la storia delle pietre e Deep Time è il modo perfetto per raccontarla».



Il pezzo che la rappresenta di più?

«Volcano è una collana davvero emozionante, la sua miscela inebriante di tormaline e granati, oro giallo e oro bianco, i diversi diamanti, la fluidità e la morbidezza sono un esempio perfetto della drammaticità ma anche della vestibilità delle creazioni di Deep Time. Le pietre di questa collana si sono formate nella roccia pegmatitica, la lava. Questo è il livello di passione che raggiungiamo nella nostra narrazione: non solo creiamo un design unico, ma troviamo anche le pietre che riflettono il tema di ogni creazione».