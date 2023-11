Van Cleef & Arpels. L’incastonatura invisibile, la tecnica segreta diventa quasi una magia

Tutto incominciò da una spilla. Era il 1933 quando Van Cleef & Arpels brevettò su questo oggetto il Serti Mystérieux, una delle espressioni più emblematiche dell’arte dell’alta gioielleria. Una tecnica sublime, sviluppata e ampliata nel corso degli anni e tramandata solo agli artigiani più sapienti.



BINARI D’ORO

Il suo segreto, dopo 90 anni, consiste ancora nell’uso di binari d’oro su cui sono montate, una ad una, pietre accuratamente tagliate: il più delle volte rubini, ma anche zaffiri e, più raramente, smeraldi o diamanti. Una volta incastonate, le pietre preziose ricoprono perfettamente la superficie, conferendo al gioiello una lucentezza diversa.

A differenza delle altre tecniche di incastonatura, il Serti Mystérieux non richiede soltanto il savoir-faire dell’incastonatore, ma anche le competenze del gemmologo (per la scelta delle gemme), dell’orefice (per la montatura) e del tagliatore, specificamente qualificato per il “Serti Mystérieux”. La sua corretta realizzazione, che necessita tantissime ore di lavoro, è un’opera collettiva.



L’ESTETICA

Il risultato sono opere d’arte preziose che danno vita a un’estetica in cui l’innovazione si unisce al virtuosismo dell’esecuzione. Un’espressione di altissimo savoir -faire del brand, tanto che l’anno scorso, per la prima volta, la maison ha voluto dedicare a questa tecnica una collezione ad hoc.

Ogni creazione di Legend of Diamonds - 25 Mystery Set Jewels Collection (così il suo nome) è stata pensata per esaltare lo stile della maison e la sua storia.

Abbinando a linee curve gli intensi giochi cromatici del Serti Mystérieux in rubini, zaffiri e smeraldi, creando un’estetica tanto innovativa quanto virtuosa nella sua esecuzione. Ammiratori di queste creazioni e dell’antica tecnica del Serti Mystérieux, che oramai da 90 anni fa parte del Dna di Van Cleef & Arpels, sono da sempre tantissimi, fin dalla sua invezione.



I COLLEZIONISTI

Aristocratici o artisti, intenditori o collezionisti: da Hélène Beaumont alla coppia di filantropi Peggy e David Rockefeller, passando per la Mahrani di Baroda, la regina Nazli d’Egitto, Marjorie S. Fisher e Marie Vergottis. Tutti ammaliati da creazioni in cui tecnicità e realismo si uniscono.