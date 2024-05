Prada, il triangolo delle meraviglie che incatena cuori e serpenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Triangolo, cuore, serpente, catena. La collezione di gioielli Eternal Gold di Prada punta sull’essenzialità delle forme e sulla potenza e la forza di un oro “pulito”, ricavato da fonti di materiali riciclati idonei, prima e unica griffe a certificarlo.Il prossimo focus, in vendita dal 10 giugno, si concentra sul triangolo Prada che, con una silhouette potente e una forma universale, è diventato da subito il sinonimo del marchio. La sua origine risale al fondatore della casa di moda, Mario Prada, che lo volle fin dal 1913 come simbolo di lusso e che ora rappresenta in tutto la griffe. Un “logo concettuale” senza parole e di risonanza universale. Il triangolo, l’archetipo di Prada, così viene rilanciato ed il cuore della linea.LE COMBINAZIONISono sei nuovi pezzi: due orecchini, due misure di collane, un bracciale, e un anello. In ognuno di questi monili, anche nelle maglie di catene, anche come chiusura, il triangolo è protagonista e, tra l’altro, consente di agganciare più collane e bracciali in un unico sautoir, rivelando una moderna attitudine giocosa. Queste nuove creazioni continuano il percorso iniziato dal marchio milanese nel 2022: tutti i gioielli Eternal Gold Prada sono realizzati da oro riciclato. Ovvero oro che proviene da fonti di materiale ammissibili, compreso l’oro industriale e gli oggetti preziosi post-consumo. Ogni singolo gioiello è conforme agli standard della “Chain of Custody” stabiliti dal Responsible Jewelry Council. Tutti i pezzi della collezione Prada sono una rilettura delle forme archetipe della gioielleria tradizionale: oltre al triangolo su cui si è focalizzata la nuova uscita, ci sono il cuore, interpretato in maniera non tradizionale, la catena, simbolo di forza e legame, con diverse misure con cui giocare. E poi il serpente, scelto da Prada perché è sinonimo di cambiamento, nel suo mutare pelle e rigenerarsi continuamente a vita nuova.