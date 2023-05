L’amore e i diamanti creazioni splendenti per il giorno del “sì”

L’amore che vince la sfida sul tempo. Accade da Pisa Orologeria, punto di riferimento dell’alta orologeria in Italia, grazie alla volontà di Maristella e Chiara Pisa che con Pisa Diamanti intendono celebrare il più puro dei sentimenti attraverso l’alta gioielleria, rinsaldando i valori dell’azienda di famiglia.

LA TRADIZIONE

«Pisa Diamanti dà continuità ai valori che da sempre ci caratterizzano secondo la nostra tradizione: sobrietà, eleganza, attenzione ai dettagli e ricerca costante della qualità», dichiara Maristella Pisa, presidente di Pisa Orologeria. Conferma Chiara Pisa, amministratore delegato dell’azienda: «Pisa Diamanti è l’evoluzione del rapporto con la nostra clientela femminile alla quale da sempre abbiamo dedicato un occhio di riguardo anche nel mondo dell’orologeria».

Ecco dunque prendere corpo una collezione che va al cuore del gioiello, la gemma, celebrata da montature lineari dal gusto classico e da più armoniose silhouette che nascondono al loro interno preziosi segreti.

I SIMBOLI

Quando l’amore ci mette lo zampino, nascono gioielli destinati a celebrare momenti unici: la collezione bridal Pisa in Love spazia dal solitario per accompagnare la proposta di matrimonio, alle fede nuziali.



Potentissimi simboli d’amore, i gioielli da sposa, che una coppia sceglie prima delle nozze, rappresentano il legame che lega due persone, ma anche la speranza e il desiderio che il sentimento possa resistere davvero per sempre.

IL FLAGSHIP

Immaginate ora una fuga amorosa a Milano, la città in cui tra l’altro è ben radicata la storia del flagship store Pisa Orologeria, in Via Verri 7, nel cuore del Quadrilatero. Si chiama Loveinmilan l’anello in oro giallo e oro bianco che nella flessuosa silhouette imita l’abbraccio tenero tra i due amanti, rappresentati da un diamante a goccia e da uno dal taglio navette.

Un legame che ci si augura sia per sempre, proprio come un diamante: il solitario Always in diamanti sceglie la montatura a quattro punte, con una sorpresa: una delle griffe, richiama la forma di una lancetta in pavé di brillanti.

LA CASCATA

Nel giorno del grande sì, le fedi LovEver simboleggiano la promessa d’amore eterno: in oro bianco e oro rosa svelano al loro interno una cascata di diamanti, candidi in sintonia con l’oro bianco o neri per sposa re la tonalità più calda dell’oro rosa