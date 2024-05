Mercoledì 22 Maggio 2024, 05:25

Roma sulla pelle. Nel 2024 la città eterna è fonte d’ispirazione per molti brand di alta gioielleria. A cominciare da Bulgari che celebra i suoi 140 anni con Serpenti Aeterna un capolavoro di maestria artigianale e un tributo all’expertise della griffe nella ricerca delle pietre preziose. Roma simbolo di innovazione. La si ritrova nelle creazioni del designer romano Fabio Salini. Vere opere d’arte che hanno rubato il cuore della regina Rania di Giordania e non solo. Dalle ampie arcate del Colosseo, alla maestosa scalinata di Trinità dei Monti passando per le rotondità antiche della cupola del Pantheon e fino al Gasometro, gigante di ferro che domina il quartiere Ostiense. È la Roma da cartolina immaginata da Costanza de Cecco e Giulia Giannini: amiche di lunga data, con una formazione da architetto, le fondatrici di Co. Ro. Jewels.

AMULETI

Non solo Roma ma anche la magia dei numeri che possono diventare amuleti preziosi. Nel caso di Coco Chanel era il cinque, che la maison ripropone in una collezione in oro diamanti. Per Gucci, invece, il simbolo icona è il suo logo dalla doppia G che trasforma in Iinee di preziosi che spaziano dal collier, all’orecchino passando per il bracciale e l’anello. E poi gli anniversari delle grandi maison: Buccellati per i suoi 104 anni si regala una mostra a Venezia. Testimonial della griffe la venticinquenne Talita Von Fuestenberg, nipote d’arte e filantropa. Sono anche cento gli anni di Trinity, l’anello che è entrato nell’olimpio della gioielleria internazionale. E i dieci di Messika nell’alta gioielleria. Pietre colorate ed essenzialità sono la firma dei gioielli Armani Prive come anche Bicego con la sua Alta, nata tre anni fa. Anche l’uomo in primo piano. Ultima mania per lui le spille: al Met Gala c’era l’imbarazzo della scelta. Tra le tendenze al femminile, invece, spicca il ritorno della gioielleria surrealista, dai teschi della francese Lydia Courteille ai nuovi pezzi di Eugenie Niarchos, ispirati a Man Ray, passando per le bocche di Solange Azagury-Partridge. A tirare le fila del settore, la famosa esperta di preziosi Alba Cappellieri: «l’alta gioielleria è un’arte da collezionare per la sua capacità di unire bellezza e investimento».