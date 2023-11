La seduzione della storia in “Tutte le perle del mondo”

Venere che nasce da una conchiglia, come fosse una perla, nel capolavoro di Sandro Botticelli. E i tanti ritratti, maschili e femminili, in cui le perle spiccano per quantità e lucentezza. Poi, riti, simboli, tradizioni ad esse associati nei secoli. È un percorso attraverso la storia, seguendo canoni e visioni di lusso, nonché più profondi rimandi a vita e morte, ad essere proposto nel saggio, riccamente illustrato, Tutte le perle del mondo. Storie di viaggi, scambi e magnifici ornamenti di Maria Giuseppina Muzzarelli, Luca Molà e Giorgio Riello, pubblicato dalle edizioni Il Mulino.



LE ROTTE

Ad essere raccontati sono i “viaggi”, appunto, dal Nuovo Mondo all’Asia fino alle piazze storicamente più importanti dello smercio - in Italia, Venezia - tra rotte, pesca e lavorazione. E anche i “messaggi” che le perle portano con sé negli abiti e e nelle rappresentazioni. Rare e preziose, sono indagate dunque nell’opulenza e nella bellezza di creazioni di oreficeria, ma anche nella ritualità.

Sono legate alla gravidanza: a santa Margherita di Antiochia, le partorienti rivolgevano le loro suppliche, tenendo tra le mani un sacchetto di polvere di perle.

Ma, per la tradizione, sono associate anche alle lacrime: bianche per le donne, nere per gli uomini. E una perla, nella tomba del defunto, lo inserirebbe in un ciclo cosmico di rigenerazioni. Anche Vecchio e Nuovo Testamento le menzionano spesso. E nel Quattrocento, come simbolo di castità, diventarono ornamento nuziale.



L’IMMAGINARIO

È nella molteplicità di rimandi, quindi che le perle entrano nell’arte e nell’immaginario, dai ritratti funerari del Fayyum, datati 100-200 d.C, al guanto cerimoniale di Ruggero II, dai gioielli con perle scaramazze eseguiti tra XVI e XIX secolo alle Ruby Lips di Salvador Dalí e oltre.

Perché, come rimarcano gli autori, le perle «contengono la storia di molti, incredibilmente anche di chi non ne ha mai posseduta una ma guarda affascinato la galassia culturale di cui esse sono il minuscolo centro pulsante». Cuore e desiderio.