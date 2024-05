Messika: notti d’oro per feste da Studio 54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’esplosione di luce nel cuore della notte. La stessa che ha caratterizzato il luogo a cui Valerie Messika, fondatrice e direttrice creativa di Messika, uno dei marchi di gioielleria più cool del momento, si è ispirata. I protagonisti in questione sono lo Studio 54, lo storico club sulla 54esima strada di Manhattan, e Midnight Sun, la nuova collezione di alta gioielleria del brand che quest’anno celebra i suoi primi 10 anni. Valérie ha saputo con il tempo trovare il punto di incontro perfetto tra l’eredita di suo padre (André Messika è uno dei piùfamosi commercianti di diamanti) e la sua visione contemporanea fatta di design e glamour, riuscendo a costruire una griffe per una donna sofisticata.Le sue creazioni, infatti, sono indossate sui red carpet dalle donne più̀ belle e talentuose del mondo, tra cui Kate Moss, Gigi Hadid, Rihanna, Beyonce, Lady Gaga. E ancora Rose Bentram, Rebecca Mir, Tailor Hill e Romee Stridj, che proprio in questi giorni stanno sfilando sulla Croisette di Cannes con addosso alcune delle ultime creazioni della griffe. Midnight Sun si compone di 140 pezzi, uno più bello dell’altro, che fanno rivivere l'epoca d'oro della discoteca e l’esplosione della musica soul dei grandi cantanti americani.IL RACCONTO«Questa collezione mi ha permesso di esplorare nuove sfaccettature creative», ha raccontato Valerie Messika. «È un invito a superare e reinventare sé stessi». Protagonista di collezione la parure So Move composta da collana, orecchini e bracciale, che la direttrice creativa ha reinterpretato in una versione ancora più preziosa dall'iconica linea di gioielli della Maison, Move, introdotta per la prima volta nel 2007. A farle da degna compagna la collana Bright Momentum, che sfoggia uno straordinario lavoro di assemblaggio da parte degli artigiani dell’azienda e un purissimo diamante taglio smeraldo di 8 carati. L'oro bianco lucidato a specchio, infatti, si alterna a diamanti scintillanti in una montatura a neve. In bilico fra un gioiello futuristico e richiami dalla antica civiltà egizia. Si chiama, invece, Solar Diva e rappresenta la potenza dell'ultimo raggio di sole della sera. Una parure che mischia la forza dell'oro giallo con un eccezionale diamante giallo taglio radiant. Questa pietra, di oltre 34 carati, è una delle gemme più grandi mai incastonate da quando Messika ha intrapreso la strada dell'alta gioielleria.LE LINEECome un vero colletto, questa creazione è impreziosita su entrambi i lati da una linea di diamanti taglio brillante. Come due fili scintillanti, le linee si incontrano e si intrecciano al centro per sostenere l'incredibile pietra. A raggruppare però tutto l’heritage della griffe ci ha pensato il set Diamond Squad, una combinazione unica di diamanti multiforme, riuniti intorno alla stessa vibrazione: quella del suono e della luce, che trae ispirazione dalle più grandi feste degli anni '70. Momenti iconici in cui le personalità più eclettiche hanno vibrato insieme sulle piste da ballo dello Studio 54 di New York e del Le Palace di Parigi. «Il nostro marchio rappresenta una ventata di modernità nella gioielleria, realizziamo creazioni che parlano a tutte le eta», ha concluso Valerie Messika.«Questo è il nostro dna. E oggi siamo contenti che anche generazioni più giovani abbiano saputo prendere i nostri gioielli e farne dei veri e propri segni di stile, un mezzo di affermazione di sè». La stilista, per rendere omaggio a questi 10 anni, ha anche aperto un nuovo terreno creativo, reinterpretando per la prima volta l'iconico tema floreale in una mossa senza precedenti.I pezzi di alta gioielleria di Blooming Euphoria, infatti, si sono trasformati in bouquet policromi mozzafiato. Su ogni parte del corpo sono sbocciati orecchini, bracciali, collane, anelli a tre dita, gioielli per unghie e occhiali da sole. Una serie innovativa e stimolante che presenta nuovi modi di indossare l'alta gioielleria.