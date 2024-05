Gucci, la magia della doppia “G” scolpita a colpi di gemme

Un gioiello diventa un manifesto. Una dichiarazione di tutto quello che un brand ha rappresentato nel settore. Per molti sarebbe stato difficile ma per Gucci no. Il marchio nato nel 1921 a Firenze dalla geniale intuizione del suo fondatore, Guccio Gucci, che apre un piccolo laboratorio in via della Vigna 7, ha sempre lavorato perché il suo Dna fosse basato sull’eleganza, l’alta qualità e riconoscibilità. Centro tre anni in cui l’azienda fiorentina ha avuto la capacità di saper definire un concetto di lusso che si sapesse trasformare in ogni epoca, rievocando ed esplorando in maniera vincente anche i grandi classici che hanno dettato tendenza. Uno di questi è sicuramente l’uso sapiente del suo logo. Quest’anno la magia si ripete con Gucci Interlocking, la nuova collezione di gioielleria ispirata al logo dalla doppia GG. Questo motivo è uno dei più iconici della maison. Nasce, infatti, agli inizi degli anni ‘60, come tributo al fondatore del marchio. Guccio Gucci era morto nel 1953, appena 15 giorni dopo l'apertura del primo negozio Gucci in America.