Mercoledì 22 Maggio 2024, 07:44

Non c’è red carpet senza diamanti, quando sul tappeto rosso dell'ultima edizione dei David di Donatello, conquistano la scena i preziosi firmati Crivelli, prestigiosa azienda della gioielleria italiana. Visioni d'oro e pietre luminose in dialogo con abiti altrettanto sognanti, hanno accompagnato le interpreti della settima arte, nella serata dedicata ai premi più prestigiosi del cinema italiano. Un connubio di alta gioielleria e glamour: «Il cinema italiano rappresenta un’eccellenza italiana e come azienda valenzana crediamo nella forza del made in Italy», dichiara Alessia Crivelli, direttore generale della storica maison, che mette la firma su gioielli unici per storia e savoir faire. Quella di Crivelli con il cinema è una liaison d'eccellenza, che si è consolidata negli anni sul filo dello scintillio di pavé di diamanti bianchi ed esplosioni di colore affidate a smeraldi, rubini e zaffiri. Ogni creazione è un racconto denso di emozioni, un'alchimia di tecniche tradizionali e innovative tecnologie, in grado di valorizzare la personalità femminile.

I SIMBOLI

Sfilano sul tappeto rosso di Cinecittà, le stelle del nostro cinema, da Claudia Gerini a Elena Sofia Ricci e Cecilia Bertozzi mostrando creazioni sfavillanti che illuminano i look. I diamanti, simbolo di eternità e di eleganza sofisticata, catturano i flash dei fotografi al pari delle mise haute couture. Sotto i riflettori il girocollo e gli orecchini dalla linea estremamente minimale, sfoggiati da Barbara Bobulova, mettono in risalto la purezza dei diamanti taglio baguette, espressione di glamour raffinato. Conquistano la scena gli orecchini pendenti con diamanti taglio goccia e navette, esibiti da Barbara Ronchi, quale tesoro da custodire nel tempo. Una preziosa danza di diamanti illumina il bracciale e gli orecchini chandellier indossati da Claudia Gerini, tra i pezzi iconici dell'azienda, nata negli anni Settanta a Valenza.

LA STORIA

Il fondatore Bruno Crivelli, esperto incastonatore di pietre, decise allora di mettere le sue competenze e abilità nel mondo dell’artigianato prezioso, al servizio di una realtà imprenditoriale, dando così inizio a una fortunata storia di famiglia. È oggi Alessia Crivelli che ne tramanda l'heritage insieme al patrimonio della tradizione artigiana valenzana: «L'amore per il mio lavoro, per le mie radici mi porta a voler trasmettere questa passione al mondo intero, affinché possa continuare e rinnovarsi con le generazioni future», spiega, ricoprendo anche i titoli di Vicepresidente di Confindustria Federorafi con delega alla formazione, Presidente della Fondazione Mani Intelligenti e Presidente del Gruppo Aziende Orafe di Confindustria Alessandria. Una passione acquisita giorno dopo giorno, lavorando con il cuore, lasciandosi guidare dalla suggestione delle pietre per dare vita a nuove combinazioni. Oggi più di ieri è il savoir faire di Crivelli, il bene prezioso da tutelare e valorizzare, che passa attraverso un'attenta selezione dei materiali, le gemme di altissima qualità, gli accostamenti cromatici di pietre preziose; il design che abbraccia tutte le nuance dell'oro, fino al brunito, sfumatura chic e sofisticata.

I COLORI

Mentre i diamanti creano texture sorprendenti, anche nell'intensa tonalità dark espressione di modernità e stile contemporaneo. Su tutto la capacità di rielaborare i codici classici, cogliendo l'estrema semplicità di forme fluide e dinamiche, proiettandole nel futuro con visione innovativa. Si cela nell'essenzialità del design, la bellezza silenziosa dei masterpiece della Maison, gioielli “per sempre” che incarnano il glamour dello stile Crivelli rendendo speciali gli abiti delle grandi occasioni. Preziosi in cui l'universo femminile si riconosce, scelti quale simbolo della propria identità, del proprio stile, unici come la donna che li indosserà.