Un raggio di sole illumina il look

Un raggio di sole da indossare, che illumina il look e scalda il cuore sfoderando 27,83 carati di diamanti bianchi e 16,04 carati di diamanti fancy yellow. Potere della collana firmata Gismondi 1754, pezzo unico di gioielleria che ha brillato a Las Vegas aggiudicandosi il Couture Design Award 2022, prestigiosa rassegna mondiale di gioielli di design, nella categoria Diamonds above $20K. Un successo che porta la firma italianissima della storica casa genovese di gioielli alto di gamma che già nel 2019, con la collana Essenza, aveva vinto il People’s Choice.IL PROCESSOSei mesi di tempo per ideare e realizzare la collana che ha richiesto oltre 600 ore di lavorazione. «È stato un processo incredibilmente complesso creare questo gioiello ma ne è nato qualcosa di molto speciale», spiega Massimo Gismondi, direttore creativo e ceo, settima generazione della famiglia di gioiellieri genovesi. Correva il 1754 quando Giovan Battista Gismondi fondava a Genova l’azienda, che oggi racconta una bella storia di imprenditoria made in Italy. Il fondatore più di due secoli fa si affermava quale fornitore di Papa Pio VI e della famiglia Doria e oggi sotto la guida di Massimo Gismondi il loro “raggio di sole” brilla tra i gioielli di design mondiale. «Per me questo raggio di sole rappresenta una magica rinascita alla vita, è la metafora di come si debba ricominciare ogni giorno con amore e passione sia per le persone che amiamo che per quelle perdute», ha spiegato Gismondi, perchè oggi come ieri i gioielli nascono inseguendo valori e passioni forti.L’ISPIRAZIONEE la potenza estetica, creativa ed emozionale di Raggio di Sole è presto svelata: l’ispirazione per la collana, che è parte di una parure con bracciale e orecchini - un anello poi terminerà il set - è arrivata nel 2020 in pieno lockdown, durante la visione di un’alba mattutina «quando i primi raggi del sole dietro la montagna iniziavano a illuminare il cielo creando una corona», racconta.Il raggio di sole inizia con la pietra centrale, un diamante fancy yellow con taglio a goccia intorno al quale ruotano tre anelli di diamanti gialli abbinati. Ciascuna pietra - spiegano dall’azienda - è incastonata in un unico cesto creato come una conchiglia che sostiene dal basso in modo che il metallo scompaia e le pietre sembrino galleggiare. Ogni raggio di sole ha una lunghezza diversa brillando di luce propria; differenti sono poi le tonalità dei diamanti, dal giallo al bianco brillante, che appaiono a intermittenza rompendo l’uniformità in ogni raggio.LO SPIRITOL’idea del gioiello, spiega Gismondi, prende forma sulla carta con gli schizzi che tratteggiano il progetto finale riportandoli poi al computer avviene lo sviluppo in cera o in resina. Successivamente entra in gioco l’esperienza artigianale, contando sul supporto di orafi e incassatori, con il compito di modellare i gioielli. «Sono onorato che i giudici abbiano voluto premiare questo gioiello sia per l’arte che per lo spirito che rappresenta - conclude Gismondi - Vincere non è mai semplice, ma ripetersi è certamente un qualcosa di straordinario. In tre anni di partecipazione a Couture, abbiamo vinto due volte e siamo arrivati secondi nel 2021». Una conferma importante per il marchio italiano che durante la fiera di Las Vegas ha ricevuto ordini per 1,2 milioni di dollari.