Chopard, fiori di zaffiri e querce d’oro i preziosi accendono Cannes

C’era una volta : una bella sintesi che presenta l'essenza di ciò che è il sogno. E questa settimana sulla Croisette di Cannes, nella cornice del Festival del Cinema, il miracolo si ripetete. Caroline Scheufele, co-presidente e direttrice artistica di Chopard, ha realizzato Contes de Féesuna, collezione dove meraviglia e magia vanno di pari passo. Un mondo fatto di settantasette esemplari unici, sublimati dal talento e dalla passione degli artigiani della maison. Primo fra tutti, il collier scultoreo a forma di quercia. L’intreccio di oro etico rosa e titanio ha richiesto ben sei mesi di lavoro e l’intervento di quattro gioiellieri e incastonatori. In questo capolavoro le foglie in titanio con tsavoriti incastonate sono abbinate agli incantevoli fiori composti da grappoli di zaffiri gialli taglio briolette e alle ghiande in titanio, prima scolpite e poi colorate. Ai suoi piedi cresce un incantevole anello a fungo in oro etico rosa. Il cappello, con le delicate nervature sulle lamelle, è interamente ricoperto nella sua parte superiore di un pavé di diamanti bianchi, arancio, cognac e marroni, sapientemente disposti a formare un degradé di dimensioni e colori.

LAVORO A MANO

Nel cuore di un cristallo di rocca privo di qualsiasi inclusione sboccia un fiore di rubelliti, tsavoriti e diamanti colorati. Tutt’attorno al cristallo ci sono nove fiori in titanio, ognuno dei quali è stato lavorato a mano. La micro - incastonatura aleatoria dei pistilli è uno squisito dettaglio che va a sottolineare il lato unico di ogni fiore. Questo dipinto in miniatura è completato dalle piccole perle che ricordano le goccioline di rugiada che si depositano sulle foglie di tsavorite al mattino. C’è anche l’anello, la cui corona di rubelliti e diamanti bianchi e gialli, è sostenuta da due rospi in titanio e smeraldi. Al centro spicca una magnifica rubellite taglio tondo di 17,7 cara ti. Pezzo si punta della collezione il diadema su cui è poggiata una fata circondata da una pioggia di stelle e gocce di diamanti con le ali di madreperla dispiegate. Con un colpo di bacchetta magica, si trasforma in una spilla.