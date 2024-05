Chanel: Cinque, bouquet leggendario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque, più di un numero. Per i molti uno dei tanti, ma per la leggendaria Coco Chanel no. Era il numero della fortuna, dell’audacia. Un simbolo estetico e un principio guida che permeava ogni aspetto della sua vita e del suo lavoro. Era sinonimo di equilibrio, armonia , perfezione e rifletteva la sua filosofia di vita e la sua visione unica della moda. Il suo interesse per questo numero ha radici profonde nella sua infanzia trascorsa in un orfanotrofio, dove era stata educata dalle suore. Lei che era del leone, non a caso il quinto segno dello zodiaco. Lo scelse come giorno preferito per presentare le collezioni couture e lo usò come nome della sua prima fragranza, nonostante si racconti che il numero facesse riferimento al quinto campione presenta tole nel laboratorio del naso profumiere Ernest Beaux. Era il 1921 e lei era la prima sarta a creare un profumo. Mademoiselle Chanel rifiu tava l'idea di una fragranza strettamente legata all'odore dei fiori. Rompendo la tradizione dell'epoca, che amava i “monofloreali” chiese a Beaux un profumo artificiale come un vestito, vale a dire costruito. Per lei, il profumiere francese immagin ò un'architettura olfattiva senza precedenti. Un bouquet di 80 componenti le cui note si mescolano per la prima volta nella s toria con le aldeidi in grandi proporzioni, che sublimano la fragranza e proiettano la profumeria nell'era moderna, facendo del N°5 una fragranza astratta.E quando si trattò di trovare un nome per questa creazione unica, Mademoiselle Chanel d iede ancora u na volta prova della sua audacia. A differenza dei profumieri di questo inizio del XX° secolo, non scelse un nome poetico ma un semplice numero: 5. Per vestire questo profumo, Chanel immaginò un flacone semplice, le cui linee pure e il radicalismo quasi farmaceutico contrastarono ancora una volta con la tradizione. Linee nette, angoli arrotondati, questo flacone minimalista e all’avanguardia adatta la sua forma alla distribuzione internazionale e all'implementazione industriale nel 1924, adottando la silhouette che conosciamo oggi.IL SIMBOLOMa Chanel N.5 non era solo un semplice profumo, era una leggenda, il simbolo dell'eleganza e della sensualità per eccellenza. E il suo numero, nel suo essere così astratto e al contempo semplice, è riuscito a rimanere nel tempo il ritratto perfetto di un’opera entrata nel mito, non soltanto della profumeria, ma di tutto l’universo della femminilità. Ed è proprio per questo che ancora oggi il marchio continua a rendergli omaggio. Per custodire e al contempo perpetuare all’infinito il legame così forte tra Coco e la numerologia l o Studio di Creazione di Gioielleria Chanel gli dedica n°5 Collection, una collezione di Fine Jewelery che rispecchia la maestria dei laboratori di gioielleria della maison di 31 Rue Cambon. Una serie di pezzi in oro e diamanti, come quelli c he ogni donna indossa tutti i giorni, proprio come tutti i giorni si veste dell’allure del suo profumo preferito. Con tutta l’audacia e lo stile della maison il numero 5 è all over: c’è la collana Eternal 5 in oro con una cascata di diamanti che termina con un diamante taglio poire, preziosa interpretazione delle gocce di profumo. Gli orecchini sono trasformabili, si possono indossare con pendente o semplicemente a lobo. La collana lunga era la cifra stilistica della stilista e oggi viene reinterpretata con la possibilità di indossarla in un numero infinito di modi. Tutti simboli destinati a durare per sempre.