Bulgari, gemme d’amore, la luce di roma in 140 carati

Centoquaranta carati di diamante grezzo sono stati sapientemente studiati, toccati e tagliati da mani esperte. Le stesse che portano avanti quel savoir faire che ha fatto grande il nome di Bulgari nel settore dei preziosi e che oggi si appresta a festeggiare i suoi primi 140 anni. Un numero importante che rende omaggio al viaggio straordinario della maison, iniziato nel 1884, e un tributo all’expertise della griffe nella ricerca delle pietre preziose. Per celebrare l’importante traguardo l’azienda del gruppo LVMH ha realizzato la collezione di alta gioielleria Aeterna di cui fa parte Serpenti Aeterna, un meraviglioso collier con 7 gocce di diamanti per un totale di 140 carati, uno per ogni anno di storia e di gioielli straordinari. «La prima cosa che ho pensato, una volta terminata la collana, è che avevo davanti agli occhi un capolavoro senza tempo» ha raccontato Lucia Silvestri, direttrice creativa della gioielleria del marchio. «Nella mia testa era certo che il pezzo celebrativo doveva essere un collier ma l’idea dei diamanti è arrivata per caso, in uno dei miei tanti viaggi, dove uno dei nostri fornitori mi ha messo fra le mani una pietra grezza del Lesotho da 200 carati. Era il 2022 e da lì, abbiamo lavorato senza sosta. In questo caso è stata la pietra a guidare il disegno e non viceversa».

IL TAGLIO

Lucia Silvestri ha supervisionato ogni decisione nel taglio delle singole gemme per ottenere la forma prescelta, sacrificando porzioni di peso di carati pur di raggiungere un risultato qualitativo senza pari. E le gocce finali ne sono una prova. «In questo pezzo c’è tutta la nostra manualità e tutta la nostra voglia di sperimentare. Il corpo centrale è formato solo da diamanti taglio baguette per dare al gioiello una certa tridimensionalità. È stato molto rischioso ma volevamo essere audaci.

GIOCO DI LUCI

La composizione presenta diamanti baguette che sono stati perfettamente inseriti nell’arco di cinque mesi in un'onda sinuosa che scorre verso la parte posteriore della collana. Posizionati strategicamente, questi diamanti danno vita ad un gioco di luci e brillantezza, attraverso un dialogo accattivante di piani e contropiani che consente a ciascuna sfaccettatura di contribuire al movimento sinuoso del gioiello.Le sezioni sono magistralmente unite fra loro e collegate da un sistema articolato di griffe e giunture nascoste. Non manca l’iconico motivo Serpenti. «Roma è un’ispirazione costante, la si ritrova in ogni pezzo della maison. Possono essere i colori che ispirano l’utilizzo di alcune gemme e il loro abbinamento, la sua architettura e i suoi monumenti che ispirano continuamente i nostri disegni, o semplicemente l’atmosfera che si respira. È parte di noi, della nostra storia e lo sarà sempre».

Radioso come la luce di Roma, questo gioiello, ancora una volta, esprime la capacità di Bulgari di considerare le risorse della natura come territorio infinito di creatività. «Lavoro in azienda da 45 anni e porto sempre con me gli insegnamenti dei signori Bulgari, tra i quali non essere timida con i colori, cercare di essere sempre il più creativi possibile, essere i migliori. Tutte cose che mi sono sempre servite per fare meglio e che cerco di condividere con il mio team». La gioielleria non è solo pietre ma è innovazione, audacia e heritage, soprattutto in casa Bulgari.