Mercoledì 22 Maggio 2024, 05:20

Ama definirsi un’artigiana del gioiello, seguendo passo dopo passo la nascita di ogni sua creazione, dall'idea alla successiva lavorazione dei materiali. Sarà anche merito di quel corso da cerista, che ha rappresentato il punto di svolta nella carriera di Barbara Biffoli, designer romana di gioielli che si nutrono di arte.

LA LAUREA

Una laurea in lettere e storia del teatro e la passione sconfinata per le arti orafe, nata quando da bambina passava ore ad ammirare i gioielli della mamma, e poi Roma, città natale e sede del laboratorio, che l'ha coccolata con la sua eterna bellezza.

IL RACCONTO

«I miei gioielli sono accarezzati dalla grazia del tempo che passa, mettendo insieme presente e fascino del passato», racconta Barbara Biffoli, mescolando nelle sue creazioni materiali tradizionali con pietre preziose ed elementi di recupero o vintage.

IL PALCOSCENICO

Roma quale palcoscenico a scena aperta, da cui trarre nuove ispirazioni che si trasformano in gesto creativo ricercato: «I miei gioielli traggono ispirazione dalla mia passione per l’arte, sono progettati e realizzati nel laboratorio di Roma», racconta la designer, «amo mixare argento, bronzo e oro con pietre preziose come diamanti e rubini».

L’ULTIMO VIAGGIO

L’ultimo viaggio nella storia dell’arte intrapreso dalla designer, conduce all’epoca vittoriana, suggestione per collane e bracciali dall’aspetto materico della collezione “Victorian Age”. Antico e contemporaneo si fondono: «I materiali e le pietre grezze si fondono perfettamente con il preraffaellismo e le linee artistiche rinascimentali, sperimentando un nuovo linguaggio di contemporaneità», spiega Biffoli.

IL TALISMANO

Così le antiche monete vittoriane diventano ciondolo prezioso per le collane, lo scheletro dell’ariete è un talismano arricchito da una corona di fiori; mentre i bracciali esibiscono la maglia dorata tempestata di pietre preziose, donando un tocco di unicità a ciascuna creazione.

Tra gli ultimi progetti, una capsule collection con il brand Campomarzio ispirata al mondo dei profumi, dove i gioielli sono plasmati in un'inedita forma a goccia.