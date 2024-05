Martedì 28 Maggio 2024, 07:03

Sperimentare, osare e brillare. Per la bella stagione nessun compromesso: si gioca con le tonalità più vivaci e sono banditi i toni neutri. Il colore biscottato dell'abbronzatura fa il suo per rendere la tela del viso pronta a ricevere raggi di sole e bagliori di felicità. Tutti i make up artist sono concordi. Quindi, fronte specchio, via a sperimentare ciò che finora non si era avuto il coraggio di tentare. Per Dior l'ispirazione è la Costa Azzurra, luogo amatissimo per la natura rigogliosa e per i colori del Mediterraneo. «Questa collezione è un concentrato di art de vivre della Riviera - ha raccontato Peter Philips, direttore creativo e dell'immagine del makeup Dior - Con il suo animo chic e un po' bohémien, propone i colori vivaci e pastello tipici delle cabine balneari, del mare e della natura lungo la costa. Volevo trasmettere la promessa di un’estate senza fine combinando tonalità molto solari ad altre più delicate».

Uno sguardo pieno di sole, che si riflette nelle due palette in edizione limitata Diorshow 5 Couleurs con due nuovi finish, che alternano effetto iridescente e bagliore luminoso di una mattina d’estate. Audacia, ma anche esuberanza per provare le nuove Ombre Essentielle di Chanel: quattordici tonalità monocromo golose, calde e inaspettate tra cui poter scegliere. IL CORAGGIO «Decidere di indossare un’unica nuance - spiega Cécile Paravina, global makeup creative partner della maison - dimostra sicurezza. Il monocromatico è tutt'altro che monotono. Ha il potere di esprimere un carattere colorato e il coraggio di affermare il proprio fascino essenziale».

Gioca, invece, con le sfumature del blu e dell'azzurro la Couture Mini Clutch di YSL Beauty, ricordando i colori predominanti della villa di Marrakech del fondatore della maison. In questo arcobaleno estivo anche le labbra non si tirano indietro. Hermès presenta i tre rossetti Rouge Hermès: «I toni accesi trasmettono positività - spiega Gregoris Pyrpylis, direttore creativo della Beauté Hermès - Le tonalità sono ricche. Illuminano il viso grazie al finish mat che assorbe la luce e attirano l’attenzione col loro temperamento gioioso».