Rihanna e Beyoncé, è sfida a colpi di capelli? Il lancio del nuovo brand e la strana coincidenza sui tempi

Coincidenza o qualcosa in più? Tra Rihanna e Beyoncé non sembra correre cattivo sangue, ma non si può certamente dire che le due star siano buone amiche. Ecco perché ai fan più attenti non è sfuggito un particolare: era stata lanciata lo scorso febbraio Cécred, la nuova linea di prodotti per capelli da Beyoncé, ma ora la badgirl di Instagram, Rihanna, fa incursione nel settore del beauty con Fenty Hair.

La linea di prodotti per capelli Cécred

Beyoncé padroneggia anche il settore del beauty: ha attraversato con destrezza ogni reame del mondo hair e ogni tipo ci capigliatura. Dal platino, al caramello. Dai capelli lunghi, ricci o lisci. Insomma, l'artista le ha proprio provate, compresa la creazione di un brand tutto suo. È stato uno dei lanci più attesi del 2024 e alla fine ce l'ha fatta: la star ha lanciato, il 20 febbraio scorso, il marchio Cécred. Come ha raccontato lei stessa al magazine Essence, Beyoncé è davvero legata alla cura dei capelli, che è per lei un vero e proprio rituale.

Fenty Hair sbarca sul mercato

La concorrenza del settore sembra crescere sempre di più, perché qualche giorno fa Rihanna ha annunciato la sua nuova linea di prodotti per capelli.

Fenty hair sarà infatti disponibile a partore dal 13 giugno e da oggi in prevendita online

La cantante ha dichiarato: «I capelli hanno avuto una parte enorme nella mia carriera. Posso dire di aver portato praticamente tutte le texture, i colori, le lunghezze, dalle onde alle trecce ai capelli naturali. Fenty Hair è stato creato per permetterti di aggiornare le tue acconciature, rafforzando e riparando i capelli a ciascun uso».

Il brand ha come scopo principale l'inclusività. Infatti, nell'annuncio su Instagram Rihanna promette lavaggi e lezioni per tutti, bambini inclusi. E anche la stessa Beyoncé aveva lanciato quattro mesi fa su Instagram la sua linea hair con un criptico home video in cui si vedeva Headliners, il salone di parrucchiera della madre Tina Knowles a Houston, dove la superstar di album come Lemonade, Renaissance e da ultimo Cowboy Carter, aveva avuto il suo primo lavoro spazzando da terra i capelli delle clienti. Cécred include otto prodotti tra shampoo, balsami e trattamenti in profondità. Insomma, le due star sembrano avere gli stessi valori in comune.