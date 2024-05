Gocce d'estate, la stagione accende i sensi

Ha il potere di far viaggiare la fantasia e portarla in lidi lontani, o anche di evocare persone che, nel bene e nel male hanno attraversato la nostra vita e, allo stesso tempo, di rimandare a momenti particolari che magari, per quale motivo, erano stati chiusi in un cassetto. Del profumo ne hanno scritto poeti, letterati contemporanei, che avevano colto quel fascino evocativo che hanno le fragranze, anche per chi è chiuso tra quattro mura. Quest'estate il trend è scegliere il profumo a seconda di dove ti portano le sue note olfattive. Da quelle più esotiche ad altre più mediterranee, è un trionfo per i nasi, e con un altro la mente vola. Allo stesso tempo anche chi rimane in città può optare per quelli che più ricordano viaggi da sogno o i propri posti del cuore. Guerlain con Aqua Allegoria Florabloom e Florabloom Forte ci porta in Provenza, tra le distese fiorite ritratte dagli impressionisti.

LE VARIANTI

Messe a punto da Delphine Jelk, queste due fragranze interpretano la tuberosa con grazia, enfatizzandone le diverse sfaccettature. La variante eau de toilette è luminosa e gioiosa, mentre la versione Forte, in eau de parfum, si fa più voluttuosa e serale, mostrando una tuberosa più decisa, accostata a note di rosa centifolia di Grasse, violetta, e iris, posti su un fondo robusto di legno di sandalo e muschio. I più bucolici possono puntare su quelle essenze che richiamano la rosa, il lillà, ma anche il rosmarino, la lavanda, la camomilla e la verbena, note queste molto utilizzate nei profumi più primaverili.

Ci si sposta nel deserto con la fragranza del marchio inglese Penhaligon’s chiamata AlUla, che vuol essere un'oasi, un santuario, nato dalla sabbia e bagnato dal cielo. Un’essenza che mescola spezie - come cardamomo, zafferano e curcuma - e note fruttate di prugne, tabacco e incenso che si uniscono per dare vita a un jus vibrante. Poi c’è chi vola lontano con la fantasia ed arriva in Argentina, tra la sensualità del tango ballato a Buenos Aires e le distese incontaminati e i ghiacciai della Patagonia.

Tante anche le fragranze che riportano in Italia e rievocano profumi noti. Chi ama il Sud Italia non può non rimanere affascinato dai profumi della natura che si respirano per strada. Giorgio Armani con il nuovo My Way Nectar eau de parfum rievoca atmosfere siciliane e ricordi estivi attraverso Sicilia accordi di pera e rabarbaro accompagnati da foglie di violetta bagnate di rugiada, tuberosa e vaniglia. Rimanda alla Toscana, alla luce che illumina La Gioconda di Leonardo Da Vinci il profumo 7753 di Histoires de Perfumes. Nel comporre questo profumo Gérald Ghislain ha creato un’apertura verde e brillante, con note di bergamotto, bacche di Ma Khaen e un accordo di edera. Il cuore svela un bouquet di fiori bianchi tra cui spiccano eliotropio e tuberosa, accompagnati dalla nota fruttata del fico d’India. Le note di fondo hanno le tonalità legnose del vetiver, del legno di sandalo e del muschio di quercia.

MITO E DIVINITÀ

È una cartolina olfattiva dedicata a Roma il nuovo tris di fragranze Aqve Romane firmato da Laura Biagiotti. Le note olfattive che le caratterizzano sono profondamente legate al territorio capitolino per provenienza geografica ma anche come ispirazione: si va dal Miele di Ambrosia, considerato nell’antica Roma il nettare degli dèi, al Fico, sotto la cui pianta si narra che siano stati allevati i gemelli Romolo e Remo, fino all’Accordo di Uve dolci. E ancora: dall’Alloro, pianta aromatica associata a svariati simbolismi, tra cui il potere – basti ricordare la corona indossata da tutti gli imperatori – alla Rosa dell’Aventino, proveniente dal famoso roseto omonimo, uno dei posti più incantevoli della città.