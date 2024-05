Martedì 28 Maggio 2024, 07:02

Più che il desiderio di essere belli, l’Istituto Helvetico Sanders persegue quello di far sentire bella (e bene) la sua clientela, puntando a interventi che la facciano sentire la persona sicura e in armonia con se stessa. Per questi motivi, ci racconta René Baaring, amministratore delegato della società, si è arrivati a compiere 40 anni «con la voglia continua e l'esperienza nel migliorare la qualità di vita delle persone e con una copertura nazionale».

Agli inizi vi occupavate solo di cure tricologiche. Cosa è cambiato?

«Il settore ha fatto passi da gigante. L'utente è sempre più orientato all’utilizzo di trattamenti realizzati con prodotti naturali e il trapianto capelli è ilmeno invasivo possibile. Di recente, poi, abbiamo notato un notevole incremento in fasce d’età più giovani e da parte della componente femminile. Chiaramente le esigenze tra uomo e donna sono differenti, così come lo sono per i più giovani, dove fondamentale è la prevenzione».

Trapianti di capelli, ma anche trattamenti di medicina estetica, che è il nuovo campo a cui vi state dedicando, erano argomenti tabù. Ora si raccontano più facilmente?

«La percezione dei trattamenti estetici ha assunto una valenza differente. Oggi siamo tutti alla ricerca della bellezza, intesa non tanto (o non solo) come esteriore ma soprattutto come un vedersi bene per stare bene e per vivere bene la propria età, qualsiasi essa sia. Complici i social media, si sta diffondendo sempre più un forte senso di inclusione. Non si ha più timore di raccontare la propria storia, di comunicare il ricorso a un trattamento che in qualche modo ha aiutato a migliorare la qualità di vita».

Com'è nata l'idea di aprirvi anche alla medicina estetica?

«Dalla sempre più evidente esigenza di un benessere a 360 gradi. Ogni trattamento va visto nella sua duplice dimensione: medica ed emotiva!»

Cosa è più richiesto?

«I filler riempitivi a base di acido ialuronico e la tossina botulinica. I primi sono dispositivi medici utili per rimodellare i contorni del volto, correggere possibili asimmetrie e volumizzare, la seconda, invece, è un farmaco utilizzato principalmente sul terzo superiore del volto per prevenire e contrastare la formazione di rughe d’espressione. Di recente si sta diffondendo una maggiore consapevolezza anche riguardo i peeling e le biorivitalizzazioni. Il primo è un trattamento esfoliante che rende la pelle del viso più luminosa, elastica e giovane. Abbiamo a disposizione diverse tipologie per rispondere a varie esigenze. La biorivitalizzazione o biostimolazione è un trattamento iniettivo a base di acido ialuronico che mira a una profonda idratazione della cute al fine di renderla più tonica ed elastica e c'è anche quella senza l'uso di aghi».

Quali i difetti più odiati?

«Per la clientela più adulta l’inestetismo più indesiderato riguarda i cedimenti cutanei e la formazione di rughe. I più giovani, invece, sono alla ricerca di trattamenti volti a volumizzare, come il filler labbra, e correggere piccoli inestetismi, come il rinofiller».

Paura degli aghi a parte, un timore è non riconoscersi...

«Purtroppo, la preoccupazione di vedersi cambiare i connotati è ancora molto frequente e questo è dovuto a un utilizzo scorretto negli anni della medicina come della chirurgia estetica. Noi come Sanders Skin puntiamo sempre ad una bellezza naturale: non mutiamo i tratti distintivi della persona, ma sfruttiamo l’aiuto di determinate tecniche per valorizzare le caratteristiche che rendono unico ognuno di noi. Ci avvaliamo esclusivamente della collaborazione con medici che hanno conseguito un titolo di studio presso scuole accreditate di medicina estetica».

Per questo motivo fate un esame ecografico?

«È prevista sempre una consulenza personalizzata comprensiva di visita e check up della pelle. Quello strumentale, con l’aiuto di uno specifico ecografo, consente una valutazione più precisa permettendo di riconoscere il biotipo cutaneo, il grado di invecchiamento della cute e prevenirlo o contrastarlo mediante i trattamenti più idonei».

Parlando di costi, si tratta di percorsi accessibili ai più?

«Abbiamo reso visibili i prezzi dei nostri trattamenti all’interno del sito. Fondamentale è anche la consulenza, dove il paziente incontra fisicamente il medico e gli viene esposto ciò che è più appropriato. Inoltre attuiamo promozione periodiche e open day dedicati e adoperando nella realizzazione di pacchetti specifici».