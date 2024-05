Cellulite, come eliminarla? Dalle creme rassodanti ai gel effetto freddo: tutti i trattamenti

«Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più». Così cantava il ritornello di una famosa canzone che, nel 1938, spostò l’attenzione su questa parte del corpo, innalzandola ad oggetto del desiderio di ogni uomo. Allo stesso tempo, è più o meno da allora che le donne, intuito il loro potere seduttivo, combattono contro gli inestetismi che colpiscono le gambe e con la voglia di averle belle, toniche, lisce e con levigate. Di sicuro non appena le gonne si accorciano diventa un imperativo categorico curarle e cercare di contrastare la famigerata buccia d’arancia.

STILE DI VITA

La cellulite è una piaga che affligge il genere femminile da sempre, e se dapprima i rimedi potevano essere naturali e più soft, oggi è possibile combatterla e addirittura tenerla a bada e sconfiggerla, con il risultato di avere gambe impeccabili, toniche, idratate, levigate e vellutate. È importante, innanzitutto, trattare questo inestetismo come uno stato di intossicazione generale del corpo e, per questo, seguire uno stile di vita regolare ed una corretta alimentazione.

RITI QUOTIDIANI

Ci sono poi piccoli riti quotidiani che aiutano, come ad esempio bere molta acqua, ma anche seguire una dieta ricca di frutta e verdura per apportare all’organismo vitamine e minerali, tra cui il potassio, che è ottimo per favorire la diuresi e scoraggiare il formarsi di adiposità localizzate. Laddove non arriva un regime alimentare corretto, poi, ci sono i prodotti. Dai peeling per eliminare le impurità, fino alle creme specifiche, sul mercato è un trionfo di trattamenti che possono essere eseguiti anche in casa, senza la necessità di andare da uno specialista. Dedicarsi ad uno scrub è fondamentale, all’inizio di qualsiasi trattamento, per fare in modo che le creme agiscano in profondità visto l’eliminazione delle tossine e delle impurità. Il Gommage corpo allo zucchero di Sephora Collection, esfolia e leviga, libera dalle impurità, la pelle è più liscia, morbida e luminosa già dopo il primo utilizzo.

Puoi si può decidere la tipologia di creme che si vogliono utilizzare, e, a seconda del proprio caso, optare per prodotti più o meno performanti.

PRINCIPI ATTIVI

Punta sull’effetto freddo, invece, L’Erbolario con la sua Crema Anticellulite* effetto freddo Crio Sinergia, con i suoi 15 principi attivi di origine naturale. Caffè Verde, Stevia e Flavonoidi di Bergamotto di Calabria agiscono in sinergia con l’Escina da Ippocastano in funzione liporiducente, per rendere la pelle più tonica ed elastica. Inoltre, il Mentolo naturale apporta un piacevole effetto freddo che favorisce il destoccaggio dei grassi. Coloro che hanno le gambe stanche e la necessità combattere i gonfiori dovuti dalle temperature calde hanno nell’Emulsione Defaticante Gambe di Marc Mességué un valido alleato. L'azione congiunta di Rusco, Mirtillo, Ginepro, Amamelide e Malva stimola la circolazione sanguigna e linfatica liberando il corpo dalle tossine. A quest'effetto si aggiunge la sensazione di freschezza istantanea conferita da menta e mentolo.