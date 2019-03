Diesel per Fedez, la capsule collection ispirata al rock sarà presentata a Roma

Un animo da bravo ragazzo in un corpo coperto di tatuaggi: il successo di Fedez è in continua ascesa e non solo nella musica, il suo campo artistico naturale. Già noto ai fashionisti di mezzo mondo (e non solo grazie a Chiara Ferragni) per la sua attitudine modaiola, Fedez si prepara a lanciare la sua collaborazione con Diesel per una capsule collection a sua immagine e somiglianza che sarà presentata il 13 marzo presso lo store romano di Piazza di Spagna.

Fedez e Chiara Ferragni, cena romantica (e stellata) con vista Colosseo

La mini collezione, in prevendita speciale il 9 marzo a Milano e l’11 e il 12 sul sito diesel.com, conta 12 pezzi tra giacche, felpe, accessori e, ovviamente, gli immancabili capi in denim, fondamentali per il guardaroba di ogni rapper che si rispetti. L’ispirazione è rock, con il retrogusto nostalgico degli anni 90, contaminata da uno stile hip hop più contemporaneo e dalla neon art dello statunitense Dan Flavin, divenuto famoso per le sue installazioni di lampade fluorescenti (visibili fino al 20 giugno in mostra alla Cardi Gallery di Milano). Le t-shirt tie and dye vengono da un passato psichedelico che ben si combina ai pantaloni distressed e alle giacche di jeans scuro che diventano portatrici sane di tag liberatorie e slogan positivi. Calzini di spugna e cappellino presentano il classico logo di Renzo Rosso e completano la linea in edizione limitata che dopo il lancio nella capitale sarà disponibile negli store selezionati di tutto il mondo.



Ultimo aggiornamento: 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA