Alla Rinascente di Roma e Milano arriva il "Marni market"

di Gustavo Marco Cipolla

Dopo la campagna "The green life" con suggestive vetrine all'insegna del "flower boom" e decorazioni floreali, ai multibrand "la Rinascente" di Roma in via del Tritone (dal 12 aprile fino al 2 maggio) e in piazza Duomo a Milano (dal 10 al 30 aprile) arriva il "Marni market". Un pop-up store temporaneo per scoprire il mondo artigianale del marchio anche attraverso capsule collection in edizione limitata e ispirate alla natura o all'universo multiculturale ed ethical fashion come da tradizione Marni. Non solo moda, poi, nei temporary store. Accanto a t-shirt illustrate, borse-cestino, sacchetti in pvc limited print e calzature multicolor, anche complementi d'arredo e di design tra i quali sedie a dondolo, chaise longue, poltroncine e sgabelli.Oggetti-scultura realizzati artigianalmente a mano mediante l'utilizzo di legno dipinto, metallo e fili intrecciati di pvc. Scenografico l'allestimento pensato ad hoc e che ripropone un variopinto paesino con i suoi mercati rionali. L'idea ha già conquistato il Giappone, dalla città di Nagoya alla capitale Tokyo, dove il pop market si è vestito di total pink, e Parigi con le ispirazioni primaverili del negozio situato a Rue Saint-Honoré. Per gli appassionati di design e i modaioli ci sarà, inoltre, la possibilità di fare acquisti esclusivi grazie ad alcuni prodotti Marni, come quelli presentati qualche anno fa al Salone del Mobile di Milano, e reinterpretati appositamente per "la Rinascente" capitolina e meneghina con nuove forme e colori.