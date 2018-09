Victoria Beckham, a Londra la sfilata per i dieci anni del suo brand

di Gustavo Marco Cipolla

Non è più la ragazza tutto pepe che con le “Spice Girls” ha fatto impazzire le radio e gli amanti della disco music con le sue hit. Oggi l'ex Posh Spice(coniugata Beckham) è una mamma speziata e in splendida forma che, ad eccezione di qualche rimpatriata con le sue estrose colleghe di palcoscenico, si concentra sulla carriera da stilista riscoprendo gli affetti più cari. Uno fra tutti il fascinosco calciatoreal quale è legata dal 1999. E che tutte (ma proprio tutte) le invidiano.Per festeggiare i dieci anni del suo omonimo brand, la cantante e designer ha scelto la suggestiva scenografia della Galerie Thaddaeus Ropac di Londra, che segna il suo ritorno a casa dopo le passerelle di New York. Al suo primo fashion show nella City, dove non mancano marito e pargoli ad applaudire in prima fila, Mrs Beckham lancia una collezione che guarda al passato ma è capace di mescolare con ingegno versatilità e attitude genderless, guardando al multiculturalismo protagonista sulla catwalk londinese. Creazioni che fondono in un'unica anima maschile e femminile, giocando sulle lunghezze, sulle gonne che da midi diventano sempre più lunghe fino ai long dress, anche con accessori scintillanti, e le borse, maxi o clutch, a completare i look presentati a Londra.Pantaloni skinny o che si aprono fluidi sul davanti, giacche e capispalla che diventano i veri must have della collezione spring-summer 2019 e dedicati a vere business women senza dimenticare l'accento sportswear riscontrabile negli outfit e boot lamé come alternativa ai sandali. Formale ma essenziale nei tagli, la collezione non rinuncia al comfort e non mancano la sovrapposizione dei volumi e le aderenze che appartengono alla visione ipercontemporanea del mondo estetico della stilista.