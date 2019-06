Pitti Uomo, a Firenze undici stilisti cinesi emergenti con il progetto speciale Guest Nation

Gli stilisti cinesi emergenti saranno protagonisti a Firenze con il progetto speciale Guest Nation, promosso da Fondazione Pitti Immagine Discovery in collaborazione con Shanghai Fashion Week in occasione di Pitti Immagine Uomo 96 che si svolgerà dall'11 al 14 giugno). Sono undici i designer che presenteranno le loro collezioni con uno showcase alla Fortezza da Basso, nella location delle Grotte, a cui si aggiungeranno una serie di eventi e progetti speciali. Guest Nation China è un progetto curato da Labelhood, incubatore fashion di designer emergenti e tra i più innovativi retailer in Cina, organizzato in collaborazione con V/Collective, powered by Tmall, con il supporto di Florentia Village, Gxg, Huili, Hong Mian, Neos e Ied Istituto Europeo di Design, lo sponsor.



I nomi protagonisti di Guest Nation China, al momento sconosciuti al grande pubblico ma qui per diffondere le loro idee sono 8ON8, Danshan, FFixxed Studios, Junwei Lin, Percy Lau, Private Policy, Pronounce, Samuel Guì Yang, Staffonly, The Flocks, Untitlab. Il progetto culminerà con il fashion show del duo cinese Pronounce - il fashion brand di ricerca fondato da Yushan Li e Jun Zhou, che lancerà in passerella anche una versione decostruita delle scarpe Converse Jack Purcell - in una location ancora da svelare e con la mostra fotografica di Leslie Zhang, uno dei più affermati fotografi di moda cinesi. «Il progetto Guest Nation è una delle iniziative di punta della Fondazione Pitti Immagine Discovery per esplorare i nuovi scenari ad alto coefficiente di creatività della moda oggi - spiega Lapo Cianchi, segretario generale della Fondazione e direttore comunicazione ed eventi speciali di Pitti Immagine - La Cina è diventata uno dei territori più fertili e dinamici a livello globale per la sperimentazione nel fashion».

