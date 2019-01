Pitti Uomo 95 al via a Firenze, presenti 1.230 marchi

Pitti Immagine Uomo, la più grande kermesse italiana sul menswear e il lifestyle, prenderà il via domani 8 gennaio 2019 alla Fortezza da Basso a Firenze sino all'11 gennaio.



Saranno 1.230 marchi presenti, 568 dei quali esteri (46%), su una superficie espositiva di 60 mila metri quadrati; sono attesi 36 mila visitatori ed oltre 25 mila compratori dei quali 9.200 dall'estero. I principali mercati esteri di riferimento: Giappone, Germania, Regno Unito, Olanda, Spagna, Turchia, Francia, Cina, Svizzera, Corea, Stati Uniti, Russia, Belgio, Austria e Svezia.



Le prime stime elaborate dal Centro Studi di Confindustria Moda vedono il settore moda maschile in Italia chiudere l'anno con una moderata crescita dell'1,5% del fatturato. per oltre 9,4 miliardi di euro. Meno dle +3,4% rilevato nel 2017 ma in linea con i tassi di crescita del 2015 3 2016.







