La Shanghai Fashion Week sarà la prima sfilata al mondo interamente in digitale

Per la gioia degli appassionati di moda di tutto il mondo, e per la prima volta al mondo, la Shanghai Fashion Week diventa digitale e si potrà vedere interamente in streaming. Gli organizzatori di uno dei principali appuntamenti del settore in Cina hanno collaborato con la piattaforma di e-commerce Tmall, di proprietà di Alibaba, per trasmettere in diretta tra il 24 e il 30 marzo tutte le sfilate su Taobao Live, il canale in streaming del colosso tecnologico cinese. Nei prossimi giorni oltre cento marchi e altrettanti designer provenienti da tutto il mondo, compresi alcuni artisti cinesi emergenti indipendenti, potranno così presentare in formato digitale le proprie ultime collezioni autunno-inverno a uno degli eventi più attesi dell'anno nel settore della moda.



Oltre ad assistere alle passerelle comodamente seduti sul divano di casa, gli spettatori potranno anche acquistare abiti e accessori online durante le dirette, avendo così la possibilità di avere in anticipo le esclusive creazioni per la stagione autunno-inverno. Gli organizzatori installeranno un fondale chroma key (tecnicamente chiamato intarsio a chiave colore) e useranno la tecnologia della realtà aumentata per realizzare i necessari effetti visivi durante le sfilate. Inoltre, i media e gli spettatori potranno commentare le dirette streaming.Rispetto alle sfilate tradizionali le passerelle in cloud rappresentano una realtà estremamente innovativa, che evita assembramenti di persone e consente di risparmiare sui costi per la sede e la manodopera.

