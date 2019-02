A New York la sfilata No Sesso, ecco la prima collezione "non gender"

Il 4 febbraio sarà una data da ricordare nel mondo della moda. Lunedì 4 a New York ha debuttato la prima collezione 'non gender', ossia la prima sfilata senza genere sessuale. Si chiama "No Sesso" ed è stata disegnata dalla designer transessuale di Los Angeles Pierre Davis. Location della sfilata era il Pier59 Studios, a Chelsea e si è svolta esattamente durante l'apertura della fashion week.

«Lo show - ha detto la Davis 29 anni - è stato ispirato dall'abbigliamento business ed evoca uno spirito 'Glamazon' (termine che nasce dall'unione di glamour e amazon, ndr.), a prescindere dal genere». In passerella hanno sfilato sia modelle che modelli indossando abiti eleganti, canottiere, abbigliamento sportivo, ma anche capi più provocatori. La stilista, nata uomo, intende far capire che è importante dare delle opportunità a prescindere dall'identità.



Ultimo aggiornamento: 11:42

