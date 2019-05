Moda bio, dal 15 al 19 maggio la Fashion week di Montecarlo: ospite d'onore Alberta Ferretti

e talenti in chiave sostenibile sono il clou della settima edizione della Montecarlo Fashion Week che andrà in scena nel Principato dal 15 al 19 maggio, con il patrocino della Principessa Charlene di Monaco. L’ospite d’onore di questa edizione è Alberta Ferretti che, nella serata di sabato 18 maggio, sfilerà con la collezione Cruise 2020 presso lo Yacht Club. La stilista, da sempre grande sostenitrice della moda etica, ha da poco lanciato una collezione di capi realizzati con materiali accuratamente selezionati, con certificazioni che garantiscono l’origine riciclata della materia, l’utilizzo di tessuti biologici e una riduzione dell’uso di sostanze chimiche. Sulle passerelle della fashion week monegasca si alterneranno vari protagonisti dell’universo moda impegnati sul fronte sostenibile: da Gilberto Calzolari, designer già premiato con il Green Carpet Award di Milano al talento internazionale Jiri Kalfar, noto per la sua collezione Save The Bees presentata alla London Fashion e per essere un attivista per il diritto degli animali. E infine, il progetto di Federica Nardoni Spinetta, direttore creativo del brand Beach & Cashmere Monaco, che per la stagione estiva ha creato la collezione Save the Ocean.

“Green is the new glam”: moda, lusso