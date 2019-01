AltaRoma dal 24 al 27 gennaio, da Prati al Macro Asilo: assente Renato Balestra, torna Gattinoni

La nuova edizione di Altaroma, in programma dal 24 al 27 gennaio, si svolgerà in parte nel nuovo spazio polifunzionale, mai utilizzato finora per eventi fashion, il PratiBus District, 5mila mq nell'ex deposito Vittoria dell'Atac a piazza Bainsizza. Nel nuovo quartiere generale di Altaroma saranno presentati oltre 100 giovani creativi e marchi nazionali e internazionali. Grande assente è Renato Balestra, che fa sapere dal suo ufficio stampa di aver preferito saltare Roma perché in questo periodo ha «troppi impegni all'estero». Torna invece Gattinoni che presenterà domenica 27 gennaio la sua collezione negli spazi del Macro Asilo, progetto sperimentale ideato da Giorgio de Fini. Sempre il 27 sarà la volta anche di Nino Lettieri che sfilerà a Palazzo Brancaccio. Sylvio Giardina ha scelto il Mattatoio dove proporrà Vertigo, a metà tra performance e installazione di abiti couture immersi in un'atmosfera intimista.



Torna a sfilare a Roma anche Giada Curti. La stilista-architetto Sabrina Persechino presenterà invece la collezione Dynamic. Malo, azienda leader del cachemire sceglie Roma come vetrina delle sue nuove collezioni uomo e donna. Ad aprire la manifestazione la cerimonia di premiazione del progetto, promosso dal Parco Archeologico del Colosseo e da Altaroma, dedicato alle accademie e alle scuole di moda italiane per la creazione di una linea di divise del personale tecnico e di vigilanza del Parco.



Altaroma prosegue nella sua missione di sostegno dei talenti emergenti. Tre le sezioni: Fashion Hub, dedicata a scouting e formazione; Atelier, contenitore di sfilate di maison neo-couture, piccoli atelier; In Town, per le attività connesse alla moda. Fashion Hub comprende la terza edizione del progetto Showcase, realizzato con il supporto del Ministero per lo sviluppo economico e di Ice. Intanto, negli spazi espositivi si aggiungono le 5 collezioni dei finalisti del concorso Who Is On Next? 2018. Non mancheranno i final work delle Accademie di Costume e Moda, Koefia, Belle Arti di Roma, Moda Maiani, Accademia del Lusso e Altieri Moda e Arte. In programma anche la sfilata collettiva International Couture, promossa dall'Istituto Culturale Italo Libanese e l'VIII edizione del progetto Portfolio Review, dedicato a talenti emergenti, creativi e studenti under 40. Il quinto appuntamento del talk al Maxxi, Roman's Romance, avrà protagonista Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e ceo del Biagiotti Group.

