H&M, la donna è esploratrice e glam: la sfilata nel deserto dell'Arizona

Sfilare nel deserto non è più un sogno impossibile. Lo ha fatto H&M, che ha presentato la spring-summer 2019 della linea Studio, "The Glam Explorer", nella distesa sabbiosa di Sedona, in Arizona, attraverso uno spettacolo di teatro immersivo.

Gli ospiti hanno assistito ad un'esibizione di nuoto sincronizzato delle Aqualillies, ad una performance musicale di "The Staves", alla riproduzione di un campeggio fittizio e ad uno show di acrobazie con BMX. Il tutto si è concluso con una performance di danza, seguito da un concerto di Maggie Rogers.



“Il nostro obiettivo è stato quello di rivoluzionare lo schema della sfilata tradizionale attraverso una forma unica di intrattenimento. L’esclusivo format del teatro immersivo ha permesso agli invitati, clienti e fan di vivere in un mondo creato ad hoc per la collezione SS19”, spiega Kattis Bahrke, Head of Creative Marketing & Communication di H&M.

La collezione H&M Studio SS19 si ispira a “The Glam Explorer”, una donna glamour e avventurosa, i cui limiti non dipendono da ciò che indossa, il suo desiderio di viaggiare la porta ovunque, dalle piscine azzurre sui rooftop, ai paesaggi più selvaggi del deserto.

La collezione sarà disponibile dal 21 marzo online e in punti vendita selezionati sparsi per il mondo.



