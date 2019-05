Re Giorgio sbarca a Firenze: sarà a Pitti Uomo con il brand A|X Armani

Armani sbarca a Firenze. Tra i grandi nomi del prossimo Pitti Uomo, in programma dall'11 al 14 giugno, c'è anche il Gruppo Armani che sarà presente con il brand A|X Armani Exchange, che per la prima volta partecipa alla kermesse fiorentina. Il marchio sarà presente in fiera con il proprio allestimento presso la Sala della Scherma, per presentare a stampa e buyer la collezione maschile per la primavera/estate 2020. Nata nel 1991 A|X Armani Exchange è una linea di abbigliamento e accessori per le nuove generazioni.

«Nel 1991 ho avuto un'intuizione, e l'ho chiamata A|X. Prendendo ispirazione dalla realtà della strada, prima che diventasse uno dei tanti trend, ho creato una linea d'abbigliamento dai prezzi accessibili, per le nuove generazioni e per chi è giovane di spirito - spiega Giorgio Armani - Quest'idea continua oggi nell'abbigliamento e negli accessori al passo col ritmo veloce della strada, fedeli alla spontaneità e all'energia che fanno parte del Dna Armani». L'altro debutto del Gruppo Armani sarà in occasione di Pitti Bimbo, cui parteciperà il brand Emporio Armani con la linea bambino.

