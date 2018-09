Dior, la ballerina urbana di Maria Grazia Chiuri sfila a Parigi (in abito da sera e bermuda)

Ad aprire la settimana della moda è la ballerina urbana di Dior. Maria Grazia Chiuri racconta così la sua donna della prossima primavera - estate. Giovane, cittadina del mondo, che si ispira all'arte e alla danza, come l'intera sfilata della Maison, che porta la firma della coreografa israeliana Sharon Eyal. Tulle, jersey, le scarpe allacciate da nastri di raso, tutto declinato in una palette cromatica di colori neutri che spaziano dal cipria al grigio antracite e si spalmato su leggins, maglie a rete, gonne vaporosi e jersey drappeggiati.

Gli abiti da sera sono decorati da piume e si indossano insieme alle sneakers, mentre i bijoux giocano con le sovrapposizioni, con audacia. In collezioni anche capi in denim, declinato nella stampa tie-dye. Come già scritto dai cacciatori di tendenze sui social, e confermato da Chiara Ferragni che li ha sfoggiati in diverse occasioni, anche la Chiuri riporta in auge i bermuda, questa volta indossati sopra leggins.

Ultimo aggiornamento: 21:33

