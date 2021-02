Un progetto completamente italiano, nato nel 2016 da un’idea del fashion designer Rosario Migliaccio, protagonista con il brand Jajo MadeinItaly nella vetrina virtuale del consolidato format Showcase. All'interno della kermesse capitolina Altaroma, l'iniziativa è stata pensata per stimolare le connessioni internazionali fra talenti emergenti indipendenti e buyer nazionali o mondiali in un percorso espositivo, questa volta online, fortemente voluto dalla presidente Silvia Venturini Fendi. Il marchio, grazie al savoir faire nostrano tutto attaccato nel logo, si fa portavoce e ambasciatore dei nuovi trend attraverso ricerca e sperimentazione per i look donna prêt à porter e menswear.

«La collezione è il frutto di una pianificazione maturata nel corso degli ultimi anni e l’impegno creativo che l'ha generata è stato motivato dal mio vivere quotidiano nelle varie città metropolitane dove ho abitato, dall’esigenza di spostarmi in modo pratico e glamour». Suggestioni urban e street style in una sintesi stilistica che strizza l’occhio al bello e ben fatto a mano, valorizzando l’artigianalità sartoriale senza rinunciare al comfort. Le borse multifunzionali sono impreziosite da piccoli dettagli che le rendono uniche e riconoscibili, la palette cromatica sposa il grigio fumo, il nero, il vinaccia, il viola. Tocchi e pennellate di beige schiariscono l’intero concept della capsule collection fall-winter 2021/22. Tra accessori, giacche, trench dai tessuti impermeabili o capispalla in pura lana merino che, in vista della prossima stagione fredda, fodera totalmente alcuni outfit come in un caldo abbraccio.

