Altaroma, ispirazioni cubane e stampe caraibiche nelle creazioni di Roi du Lac

Ispirazioni esotiche e manifattura italiana. Su un’isola che c’è e sulla quale tutti vorrebbero approdare, volando liberamente con la fantasia. Dagli Studi di Cinecittà, durante la manifestazione capitolina Altaroma, l’inconfondibile ironia di Roi du Lac è protagonista in passerella della collezione prêt-à-porter “Cuba Libre” per la primavera-estate 2022. Un fashion cocktail stilistico che è un rinfrescante toccasana in vista della prossima stagione calda. Fiori, architetture, variopinte automobili d’epoca troneggiano sugli abiti all-over printed e dalle forme classiche che strizzano l’occhio allo sportswear.

Comfort ed eleganza si abbracciano nella quotidianità, le stampe emergono con naturalezza sui tessuti senza manifestare alcun tipo di ostentazione. Lo stilista Marco Kinloch, fondatore nel 2017 insieme alla moglie Antea Brugnoni Alliata del marchio romano che porta il suo cognome in francese, tradotto dal dialetto scozzese secondo cui significa “Re del lago”, disegna nuove armonie estetiche. E dipinge, mediante i capi, una bellezza disinvolta e aggraziata. Allegria, leggerezza e il ritorno ad una vita più responsabile e consapevole in cui prevale l’essenziale, dimenticando il superfluo. I sapori tropicali si mescolano in un viaggio ideale con l’heritage della cultura europea ed occidentale, sposando l’etica green e la sostenibilità ambientale nel processo di lavorazione rigorosamente made in Italy. Blazer in chevron di seta si accostano a biker shorts, le gonne over in jacquard si indossano abbinate alle t-shirt in jersey. Le tradizionali camicie narrano usi e costumi territoriali, in un’ottica glocal. Le texture stampate sono un inno alla natura: le palme, il curioso pappagallo Tocororo o il Polymita picta, sorprendente mollusco cubano e noto come la lumaca più bella del mondo. Candide spiagge caraibiche, il sogno di tuffarsi nelle oceaniche acque cristalline dell’Atlantico, i sigari al gusto di Rum de L’Avana in una passeggiata tra le case coloniali, colpiti dal fascino timeless delle Chevrolet Bel Air o dalle Oldsmobile parcheggiate sulle strade. Con sede nella Capitale, il brand è famoso anche per la sua linea home fra candele profumate, carta da parati, stoffe e piatti. Attualmente presenta circa 40 punti vendita, dagli Usa al Giappone.