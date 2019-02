Da Altaroma alla London Fashion Week: 11 giovani brand italiani conquistano il Regno Unito

Altaroma continua la sua mission a sostegno dei giovani talenti del made in Italy e si conferma unico hub creativo per i brand emergenti. Attraverso un progetto di internazionalizzazione che vede undici marchi, che hanno partecipato alle prime due edizioni di Showcase durante la kermesse romana, approdare alla London Fashion Week con le loro creazioni. Grazie alla collaborazione tra Altaroma e Ice Londra, A-Lab Milano, Asciari, Caterina Moro, Delirius Eyewear, Edithmarcel, Greta Boldini, Irma Cipolletta, Italo Marseglia, Lido, Miahatami, Virginia Severini, brand accuratamente scelti dal British Fashion Council, sono protagonisti di un'esposizione presso "The Store X LFW Designer Showroom", location che ospita le collezioni di abbigliamento ready to wear autunno-inverno 2019/20 e accessori di oltre 50 designer britannici e internazionali.



Showcase Londra è il prosieguo del percorso già intrapreso da Altaroma nella Capitale con Ice Agenzia e volto a favorire l'incontro tra designer italiani, buyer e addetti ai lavori anche all'estero al fine di promuovere con concrete opportunità commerciali il made in Italy sul mercato della moda, non solo italiano. Creatività, qualità dei prodotti, ricerca e selezione minuziosa di stilisti contemporanei e startup innovative sono le parole chiave del progetto Showcase che, durante la settimana della moda capitolina, punta sempre più in alto con un occhio di riguardo per le produzioni indipendenti, favorendone le strategie di business con una vetrina mirata e dedicata al talento dei giovani che riescono così a farsi conoscere. Non solo dalla stampa di settore. Si tratta del primo appuntamento internazionale che consolida la vision di Altaroma come piattaforma di scouting per supportare e valorizzare i nuovi interpreti del bello e ben fatto italiano.



