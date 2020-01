Alessandro Michele di Gucci: «Invito a reimparare un modo diverso di essere maschi»

E' un invito a reimparare un modo diverso di essere maschi»: così Alessandro Michele spiega il senso della collezione Gucci per il prossimo inverno, che é un viaggio nell'infanzia tra pantaloni corti, grembiulini, magliette in taglie da bambino e scarpette con gli occhietti. Il tema è quello di «una mascolinità che non esclude, il raccontare la complessità dell'essere uomo non per forza come ci è stato raccontato crescendo».



Per questo Alessandro Michele ha «immaginato di tornare un po' bambino, quando ci viene permesso di essere liberi e meno etichettati perché poi quando cresci - spiega subito dopo lo show - ti dicono questo non lo puoi più fare, questo non è da maschio o da femmina ed è interessante scoprire come reimparare, tornare indietro è un modo di tornare a imparare, usare il tempo in un modo arbitrario e dire proviamo a fare qualcosa di diverso perché la tossicità dell'essere maschile in un modo stereotipato é pericolosa, sia per gli uomini sia per le donne, gli uomini ne sono schiavi e le donne lo subiscono

.

