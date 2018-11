Adriana Lima, lacrime e mani sul cuore per l'ultima sfilata con Victoria's Secret

Ha sfilato per Victoria's Secret, ben 19 volte. La commozione era inevitabile così, con le mani sul cuore, la testa bassa e gli occhi pieni di lacrime Adriana Lima saluta la passerella dello show di intimo più famoso al mondo. Per 19 anni ha stregato i fan con le sue piume sexy da “angelo” di Victoria's Secret, ora la modella 37enne annuncia l'addio alla casa d'abbigliamento. Applausi e standing ovation per la bella Adriana che si è commossa alla sfilata di New York, davanti al pubblico in delirio. La maison le ha dedicato uno speciale omaggio con i momenti iconici delle sue precedenti sfilate. Adriana ha ringraziato anche con un post sul suo profilo Instagram: «Cara Victoria, grazie per avermi mostrato il mondo, per aver condiviso con me i tuoi segreti e, soprattutto, non solo per avermi dato le ali ma per avermi insegnato a volare. E tutti il mio amore ai migliori fan del mondo! Amore, Adriana».



