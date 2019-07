“Vogue for Milano”, in programma il 12 settembre tra moda, street party e concerto finale con Levante

Uno street party per le vie del centro, con tanto di gara di poesie e un grande concerto finale con Levante e altri. Queste le novità della prossima Vogue for Milano, in programma il prossimo 12 settembre . Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione, organizzata da Vogue Italia (e in passato nota come Vogue Fashion's Night Out), con il patrocinio del Comune di Milano «punta sempre più in direzione della festa e dell'intrattenimento oltre che dello shopping» ha spiegato il direttore del magazine Emanuale Farneti, sottolineando le caratteristiche della serata, che lo scorso anno ha coinvolto 150mila persone e 300 negozi.



Non più solo un evento di costume, ma anche un momento grazie al quale avvicinare il grande pubblico e i giovani ai nuovi linguaggi espressivi e della creatività, dalla fotografia all'arte passando per la musica. I proventi della serata serviranno a finanziare l'acquisto di un pianoforte e di alcuni impianti di scena per dare la possibilità ai bambini di Quarto Oggiaro di avvicinarsi a musica e teatro, grazie ai corsi realizzati dalle associazioni attive nel quartiere.

Words matter

- tematica del numero di settembre di Vogue Italia - sarà il fil rouge delle installazioni e delle iniziative della serata che si pone come «festa di inizio della stagione della moda».

