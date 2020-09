Festival di Venezia, i look e le pagelle della serata finale: Anna Foglietta 9, Valeria Golino rimandata

Per la premiazione, ci si veste di nero. Ed è meglio così: alla serata finale del 77esimo Festival del Cinema di Venezia tutte sembrano aver optato per il solito total black, evitando gli errori di look che hanno imperversato negli ultimi giorni. Detto ciò, l'unica a brillare (malgrado Valeria Golino ci abbia provato in tutti i modi con un look di paillettes) è la madrina Anna Foglietta. Ecco le nostre pagelle:

Anna Foglietta 9

Bellissima in un abito cangiante firmato Giorgio Armani Privé, la madrina è eterea ed elegante al punto giusto per il gran finale. Visibilmente commossa, si lascia anche andare a un bacio sul red carpet con il marito Paolo Sopranzetti. Promossissima.



Cate Blanchett 7

La presidente incede sul red carpet con una cappa multicolor Armani Privé: non si capisce se i motivi siano ispirati a un pavone o a una farfalla, comunque sembra aver avuto difficoltà a uscire dal suo personaggio del Signore degli Anelli. Sufficienza solo perché è un'icona e quindi, ci sta.

Vanessa Kirby 8

La bella vincitrice del premio per la miglior attrice sfoggia un abito monospalla di due tonalità di nero. Semplice, sobria e praticamente perfetta.

Kasia Smutniak 8

Dopo il tailleur maschile con la "sorpresa" dietro la schiena di ieri sera, l'attrice di origine polacca punta su un semplicissimo modello nero dove tutto l'effetto scenografico lo fa la mascherina con inserti in tricot. Capello sciolto e selvaggio: originale e bellissima.

Ana Rocha de Sousa 5

La regista portoghese si è commossa ritirando il premio per il suo Listen. E noi siamo con lei, tranne per quanto riguarda l'outfit: maniche a sbuffo con fiori ricamati tipo vestito tradizionale tirolese e, sappiamo che da un paio d'anni vanno di moda ma troppe, troppissime collane.

Valeria Golino 6

L'abito "metal" che sembra quasi un'armatura e la collana con maxi catena separati ci convincerebbero anche: insieme sembra pronta per un duello medievale. Rimandata.

