Il razzo Vega a colori stella alla Milano Design Week in attesa di Samantha Cristoforetti

Per essere mobile, è mobilissimo visto che sfreccia a 28.800 chilometri orari. Poi, in fatto di design "made in Italy", è da sempre glamour anche con il classico outfit "total white": figuriamoci adesso che è stato dipinto da Antonio Cau dal primo all'ultimo stadio. E inoltre - in realtà - è da due anni che il razzo Vega frequenta Milano, sia pure a Piazza Affari, dove è quotata la casa costruttrice Avio, mentre in questi giorni un modello è in rampa in via dei Fiori Chiari a Brera, svettando subito fra le stelle della Milano Design Week e della Settimana del Mobile, dove verrà presto raggiunto dall'astronauta Samantha Cristoforetti. Lei lo chiamerà "lanciatore", come fanno gli addetti ai lavori, nel senso di "lanciatore di satelliti".

Per ospitarlo fra i passanti, Vega in versione C è stato rimpicciolito di 7 volte, ma ugualmente il simulacro alto oltre cinque metri attira l'attenzione grazie anche alla livrea, magnifica, ideata dall'artista torinese che si è ispirato a continui riflessi delle attività spaziali che migliorano la nostra vita quotidiana. Per non dire subito - lo dirà la Cristoforetti - della corsa allo spazio come fonte di ispirazione per ogni aspetto delle attività dell'uomo.



A ogni modo senza lo spazio, ovvero - ad esempio - senza i satelliti che Vega porta in orbita, addio a quasi tutte le telecomunicazioni, alle previsioni meteo accurate, alle "dirette" tv, all'osservazione della Terra per guidare l'agricoltura e gli interventi dopo terremoti e alluvioni. Delle talpe, più o meno. Senza dimenticare che smartphone, pc portatili e defibrillatori sono frutto di tecnologie e miniaturizzazioni imposte dalle missioni spaziali con o senza astronauti.

In questo corsa alle stelle Vega si è inserito nel 2012 e da allora non ha sbagliato un colpo: caso unico nella storia mondiale della missilistica. Quattordici missioni su 14 con pieno successo, portafogli pieno di ordini e in cantiere nuove versioni più potenti. Il progetto di Vega, realizzato al 70% dall'Avio a Colleferro per conto dall'Agenzia spaziale europea e con il coordinamento dell'Agenzia spaziale italiana, ha le radici negli anni 90 (Agnelli lo chiamava "La 500 dello spazio"), per ricordare la profondità del settore aerospaziale dell'Italia che è stata la terza nazione a spedire in orbita un satellite dopo Urss (allora) e Usa. Come avviene per il design e la moda, l'Italia in fatto di spazio è all'avanguardia e può trattare alla pari con le grandi potenze vecchie e nuove che investono sempre di più nel settore che rende bene, da 3 a 8 euro per ciascuno di quelli investiti.

Vega C, che volerà dal 2020, sarà la nuova eccellenza dei lanciatori: il P120, il primo stadio, alto più di 11 metri (il doppio del modello esposto in questi giorni a Milano) e dal diametro di 3,4, è il motore monolitico (un unico pezzo) più grande e potente e più leggero al mondo nonostante contenga 140 tonnellate di propellente solido. Questo stadio è così leggero perché è un "bozzolo" di filamenti di carbonio, una delle mille "trovate" tecnologiche messe a punto da Avio per questo razzo.

