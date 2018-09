Vans e Disney insieme per festeggiare i novant'anni di Topolino

di Gustavo Marco Cipolla

Il celebre brand statunitense di sneakerse il colosso dei film d'animazioneinsieme per festeggiare i novant'anni di. Un omaggio al mitico personaggio dei fumetti e dei cartoon, questa volta interpretato attraverso la lente di quattro iconici artisti, John Van Hamersveld, Mister Cartoon, Geoff McFetridge e Taka Hayashi, che si sono divertiti a disegnare Mickey Mouse con motivi inediti e secondo il proprio personale stile artistico.Una collezione originale in cui Topolino è raffigurato sulla silouhette delle Vans senza dimenticare le t-shirt. La capsule collection Vault by Vans e Disney ha quindi visto la partecipazione dell'illustratore e graphic designer sud californiano John Hamersved, conosciuto per le sue opere psichedeliche e dai contrasti ottici che incontrano i colori fluo, e di Mister Tattoo, nome d'arte di Mark Machado, tatuatore messicano cresciuto a Los Angeles, che per la collezione ha realizzato un'illustrazione stilizzata nera e grigia, in cui il “True Original” è alla guida di un'auto vintage. Con un occhio di riguardo per i particolari e i dettagli che contraddistinguono la sua arte. Lo stile surreale, colori basic come bianco, giallo e nero fanno parte dei lavori realizzati dall'animatore e designer canadese Geoff McFetridge che nella capsule collection Vault by Vans e Disney porta il suo eclettismo e l'eleganza di linee, quadri e geometrie con cui è solito realizzare le sue opere. Il pilastro della collezione, disponibile già dallo scorso 25 agosto negli store Vault by Vans, è il disegno dell'artista Taka Hayashi che riproduce in un'esplosione di rosa una mongolfiera a scacchi ispirata al "True Original" Mickey Mouse.