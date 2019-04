Party di fine corso in stile Maria Antonietta per la Wedding planner academy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna forte, emancipata, ribelle, che non si è mai lasciata incasellare dai rigidi protocolli di corte. Maria Antoinette, personaggio controverso della storia che ha sempre diviso storici ed appassionati degli eccessi del rococò, diventa protagonista di UNCONVENTIONAL, serata conclusiva della XII edizione di corsi della Wedding Planner Academy di Sanda Pandza, organizzata con Valentina Picca Bianchi di Whitericevimenti, e le Pubbliche Relazioni di Ezia Modafferi Baronio, che è tenuta nella splendida cornice di Villa di Fiorano sull'Appia Antica.Il party, ispirato al rococò e al famoso film di Sofia Coppola interpretato da Kirsten Dunst, ha un titolo emblematico, in quanto ha visto stravolti i canoni del tradizionale evento. Sebbene ci siano state diverse ambientazioni, con le scenografie floreali del floral designer Adriano Ceccotti, non vi era un percorso obbligato per gli ospiti: ognuno ha potuto vivere l'atmosfera che preferiva: dal corner con le pietanze dell'epoca, frutto di un accurato studio culinario, a quello casinò, dove era possibile degustare i drink dei bartender di Offside events, dall'angolo dei dolci rococò, fino al defilé della stilista Maria Laurenza, con i suoi abiti couture, romantici, le acconciature e il trucco en pendant con gli anni di Maria Antoniette. Ad allietare gli ospiti i giochi di luce di Mama events, l'arpa led e il violino di Roma Sound Service, le note del dj set di Leo Alessandrelli e, infine, i fuochi d'artificio della Pirotecnica.Nella realizzazione dell'evento sono state coinvolte le allieve del corso, che hanno contribuito a stupire gli ospiti in un contesto raffinato, suggestivo e curato nel minimo dettaglio. Un omaggio ad una donna forte e ribelle insieme, contestata dal popolo, ma indiscutibilmente glam, realizzato in sinergia da due donne, Sanda Pandza e Valentina Picca bianchi, professioniste dei luxury events, accomunate da una profonda amicizia che, dal punto di vista professionale, sfocia in eventi dominati dalla passione verso il bello e la raffinatezza.