Trent'anni con stile: i 5 capi che non devono mancare nel guardaroba di una trentenne alla moda

Si dice che i trenta siano gli anni della consapevolezza e della libertà. Persino Oriana Fallaci ne decantava lucidità bellezza: i trentenni hanno l’età di chi ha imparato a conoscersi e di chi ha ormai chiari i propri gusti. Anche in fatto di moda, aggiungiamo noi.

Se avete raggiunto il traguardo degli “enta” e siete ancora indecise se cestinare gli shorts e i mini abiti collezionati nell’ultimo decennio, ecco la lista definitiva dei must have a cui potete dare felicemente il benvenuto nel vostro guardaroba.

La gonna longuette

Se fino a qualche anno fa l’idea di indossare una gonna un po’ più lunga del ginocchio vi avrebbe fatto inorridire, oggi la midi skirt oltre che un capo di grande tendenza è il jolly per outfit di ogni tipo. Dalla mattina in ufficio all’uscita con le amiche passando per i pomeriggi di day off in versione casual abbinata ad un paio di sneakers.



Quello che un tempo era il tubino nero succinto del sabato sera, oggi è ildell’aperitivo al tramonto. Il tacco si fa largo e comodo (ma pur sempre alto), l’abito si allunga e si, non perché non possiamo più permettercelo, ma perché non sentiamo più il bisogno di soffrire in bilico su un paio di stiletto strette in qualche cm di fasciante microfibra.Se un tempo pensavamo si sarebbero sporcati solo guardandoli, d’un tratto i pantaloni bianchi sono divenuti un capo irrinunciabile nell’armadio di una trentenne. Valido sostituto del pantalone nero, si indossa senza regole in estate e inverno, esattamente. Da provare la mise, elegante e senza tempo.L’epoca della sperimentazione, degli outfit sbagliati, della tuta “tanto vado qui vicino” sono finiti. A trent’anni andiamo sul sicuro, o almeno ci proviamo. Il nostro corpo non ha più segreti, così come gli abbinamenti di stampe e modelli: sappiamo esattamente cosa valorizza le nostre forme e che, in caso di dubbi, con un completo non si sbaglia mai. Dalper le occasioni formali al, perfetto da mettere in valigia per le vacanze estive.: questa è la prima regola che deve imparare una neo trentenne. Gli accessori hanno la loro importanza e vanno scelti e calibrati in modo intelligente. La scollatura sulla schiena è la nuova minigonna, il motivo baiadera è la stampa con cui osare, il minimale è chic e l’esagerazione è, sempre e senza riserve, decisamente out.