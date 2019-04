Alla Rinascente torna “The Green Life”: piante, fiori e installazioni d'arte verde

Fiori, piante e installazioni d'autore: alla Rinascente fino al 22 aprile torna The Green Life, l’evento che trasforma gli store in oasi di verde. Nel flagship di Roma Tritone, il cavedio, l’Exhibition Area, il Palazzetto, l’ingresso su via dei Due Macelli e tutti i piani sono trasformati in luoghi suggestivi con natura scenografica, quasi flower market con fiori e piante di ogni specie. E i negozi hanno seguito l'onda verde con progetti ad hoc nelle vetrine. Tutti i brand design, food, fashion, beauty hanno messo in risalto i prodotti che sono più in linea con la filosofia green, organizzando allestimenti speciali e attività a tema per dare modo al pubblico di scoprire tutti i prodotti naturali ed eco-friendly. Nel flagship store di Milano l'iniziativa verde si accompagna in parte alla Design Week (9-14 aprile): design e piante s’incontrano nel progetto dell’artista olandese Sabine Marcelis, che ha realizzato un boulevard con 16 grandi ulivi centenari nello spazio urbano tra lo store e il Duomo, insieme a 8 sculture per le vetrine che si affacciano sulla piazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA