Tendenze 2023, i 5 capi da portare nell'anno nuovo (e quelli da abbandonare nel 2022)

La fine dell'anno si avvicina e il bilancio modaiolo è alle porte. Il 2022 è stato il momento del corsetto, del rosa Valentino, del ritorno al mood sensuale dopo anni di pandemia con il relativo lascito di tute e abbigliamento da casa. Ma quali di queste tendenze porteremo nel 2023 e quali stanno per finire inesorabilmente nel dimenticatoio fino al prossimo revival? Stylight ha registrato il comportamento di acquisto dei suoi 160 milioni di shopper annuali sulle sue 16 piattaforme internazionali: ecco i trend da abbandonare e quelli da portare nell'anno nuovo (e su cui tenere gli occhi puntati per i saldi di gennaio).

Rosa out/ Verde in

Il rosa Valentino ha infiammato il 2022: dopo la sfilata tutta in tinta di Pierpaolo Piccioli "pink" è stato la nuova ossessione di un po' tutti noi. Ma sembra che la sua gloria sia giunta al termine: dopo il picco lo scorso settembre l’interesse è andato lentamente calando per far spazio al verde smeraldo. Star dello streetstyle, la domanda di capi verdi è aumentata di un incredibile 1722% negli ultimi mesi. Adocchiatelo a gennaio.

Viva Magenta, il colore Pantone dell'anno 2023 a metà tra il blu e il rosso

Micro borse out/ Hobo in

Il trend delle borse è sempre in formato ridotto: ma dimenticate le micro in stile Jacquemus (il che è un bene, perché, diciamocelo: non ci entrava nulla) e puntate piuttosto su le borse hobo, la cui domanda su Stylight è aumentata del 29%. Probabilmente il modello più famoso è la borsa hobo di Saint Laurent, molto popolare quest’anno, ma tra gli accessori sovrani del 2022 c'è anche la Prada re nylon re edition, sogno proibito di tutte le adepte di Miuccia e non solo. Almeno riusciremo a metterci il cellulare.

Jeans a vita bassa in/ Gonne lunghe in denim quasi

Ci dispiace per i detrattori, ma i famigerati jeans a vita bassa sono tornati per restare. La loro popolarità è balzata agli onori delle cronache di moda lo scorso gennaio ed è rimasta costante fino agli ultimi mesi dell'anno. Anche se, agli sgoccioli del 2022 si sta affacciando il revival delle gonne lunghe in denim che, vi assicuriamo, possono essere indossate anche in inverno. L’abbiamo avvistata da Burberry durante le sfilate della Settimana della Moda P/E 2023 e sta iniziando a fare la sua comparsa sui nostri feed di Instagram. Siete pronti? Noi sì.

Cut out out/ Trasparenze in

Il ritorno della sensualità dopo anni di tute e pigiamoni, dicevamo. Ma se fino alla scorsa estate il cut out l'ha fatta da padrone in puro stile Euphoria, da settembre (complice forse anche il freddo) le ricerche di capi trasparenti e a rete hanno subìto un'impennata (+47%). Dua Lipa e Kate Moss insegnano. E noi apprendiamo.

Cappello alla pescatora out/ Basco in

Sarà la nuova stagione di Emily in Paris, sarà che Parigi (Sex and the city docet) è sempre una buona idea, ma il basco si candida ad accessorio di inizio 2023, almeno a giudicare dalle ricerche, che sono aumentate del 392% negli ultimi due mesi. Salutiamo invece tutti insieme i cappelli alla pescatora, che hanno avuto il loro momento nel 2022, in tutti i colori e materiali tra cui fake fur e altri materiali invernali. Ciao New Radicals (Gen Z, documentatevi), buongiorno chic alla francese.