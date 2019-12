Belle con il tè, dalla classica tazza all'olio essenziale: ecco tutti i trattamenti

Un proverbio cinese dice che è meglio restare tre giorni senza cibo che un giorno senza tè mentre nel 1211 il monaco giapponese Eisai scriveva “il tè è una medicina miracolosa per il mantenimento della salute. Inoltre ha il potere straordinario di allungare la vita”. Verde, quello che si utilizza maggiormente in Oriente sembra essere l’ingrediente miracoloso di questo millennio, soprattutto per il mondo beauty. La differenza con quello nero che da secoli consumiamo in Occidente è che il tè verde non subisce un processo di torrefazione, quindi le foglie mantengono intatto il contenuto di vitamine e minerali. Infatti nel tè verde sono contenuti 320 componenti chimici.

Dormire ti fa bella, questo è il periodo dell'anno ideale per il beauty sleep: ecco come funziona

Tra questi i più importanti sono i polifenoli (30% del totale), in particolare la catechina, il più potente presente in natura, un potenziatore genuino di antiossidanti che può far aumentare la forza delle molecole anti-radicali, già presenti naturalmente nel corpo. Ma il tè contiene anche la quercitina e i tannini, tutti elementi importanti contro l’ossidazione del colesterolo e l’aggregazione delle piastrine. Gli antiossidanti contenuti nel tè aiutano quindi a migliorare la circolazione e (pare) anche a prevenire i tumori. Il tè verde poi è in grado di stimolare il metabolismo dei grassi grazie alla teobromina, dall’azione stimolante che accelera il metabolismo.



"Il tè verde e il tè nero provengono dalla stessa pianta, la Camelia Sinensis, un arbusto dalle piccole foglie verde scuro – spiega Umberto Borellini, docente di cosmetologia in scuole di medicina estetica e università, come Roma Tor Vergata - Ma il nero subisce una breve torrefazione, quindi nel verde, più naturale, i principi attivi (soprattutto i polifenoli, vitamina C e vitamine del gruppo B) si mantengono inalterati. Il tè contiene anche EGCG, epigallocatechina, altro ottimo ingrediente antiossidante, più potente della vitamina E. Un cugino dell'arbusto del tè è invece l'albero del tè, il tea-tree che ha origini, aspetto e proprietà diverse. L'olio dell'albero del tè è molto efficace per le pelli impure e ha proprietà antimicrobiche e antifungine. È molto efficace anche per combattere gli herpes".

Una tazza di tè

La versione classica si beve in tazza (quattro o cinque al giorno è la dose ideale per avere un significativo apporto antiossidante) per togliere la sete anche alle temperature più elevate, disintossicarsi, eliminare i grassi, diminuire il tasso di colesterolo e aumentare la resistenza dei capillari, ma anche indurre alla calma e alla riflessione. I monaci buddisti infatti cominciarono a bere Matcha (bevanda ottenuta da tè verde in polvere) durante le loro meditazioni.

In Cina è uno stile di vita, in Giappone una cerimonia segreta, in Tibet e nel Sahara un aiuto alla sopravvivenza. E mentre Londra si è riconvertita alla tradizionale cup-of-tea con l’apertura di t-bar molto cool come quello della catena Whittard of Chelsea (quasi un centinaio di tipi di tè), seguita dai t-salon di New York, a Parigi poi si stanno moltiplicando i salons de thé dove si serve secondo le cerimonie originali orientali. Oltre alla cerimonia del mercoledì pomeriggio alla Maison de la culture du Japon, ci sono quelle di Hédiard e la più branché nel bellissimo villaggio giapponese del giardino dell’Espace Albert-Kahn (Boulogne). I puristi però vanno solo alla Maison des trois thés dove si degustano tè come fossero vini, con prezzi variabili secondo l’invecchiamento o la rarità. Anche in Italia, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano, è possibile provare la cerimonia del tè, mentre a Lucca esiste la scuola Jaku per impararne il rituale.

Tutti i colori del tè

Un proverbio cinese dice che una vita non basta per scoprire le varietà di tè esistenti al mondo. In natura si contano oltre 5000 tipi di tè, tutti provenienti dalla stessa pianta, la Camelia Sinensis, arbusto che cresce su altipiani indiani, cinesi e giapponesi, a oltre 2000 metri speso vicino a sorgenti d’acqua oppure nelle pianure tropicali, esposte al sole e all’abbondante pioggia. Ciò che permette di ottenere diverse varietà di tè è il modo in cui le foglie della pianta vengono raccolte e lavorate.

Il tè giapponese Giokuro si raccoglie una sola volta all’anno, da aprile a maggio. Il tè del momento però è il dongding oolong, di colore blu-verde, raccolto in Cina solo in primavera e in autunno che viene preparato seguendo la cerimonia gonfu cha, cioè lasciato in infusione pochi secondi (da trenta a quaranta) in una piccola teiera in terracotta prima di gustare in tazza il suo aroma di caldarrosta. Da provare anche la cucina al tè del Salon Mariage Frères, a Parigi o a Tokyo, Kobe, Kyoto e Osaka. In alternativa si possono ordinare libri di cucina, bastoncini di incenso, candele e naturalmente tè, compresa la bellissima confezione da viaggio in un tubo di bambù: ogni pastiglia permette di ottenere un litro di tè verde di Yunnan e il coperchio funziona da bicchiere e le bustine in mussolina pronte per preparare il tè freddo, al servizio di vendita online della famosa Maison fondata nel 1854 (www.mariagefreres.com ).

T-beauty

Poi c’è la versione trattamento di bellezza che contiene tè, verde prevalentemente, ma anche l’olio essenziale della pianta.

"Per quanto riguarda i prodotti di bellezza l'attenzione va posta soprattutto nella lettura degli ingredienti - avverte Umberto Borellini - Dal 1998 è obbligatoria la segnalazione in ordine decrescente secondo la quantità. Il nostro prodotto deve avere tra gli ingredienti la Camelia Sinensis. Se è segnalato semplicemente tè verde o tè nero allora molto facilmente si tratta di un'essenza costruita in laboratorio, che ha il profumo del tè ma non l'efficacia dei suoi componenti".

Nelle creme per il viso ha una funzione anti-age, ancora più efficace della vitamina E, un’azione lenitiva e calmante, un effetto opacizzante immediato e duraturo con una tenuta impeccabile del maquillage. Trattamento rassodante e dall’effetto lifting il tè funziona da scudo protettivo, anti-radicali liberi. Normalizza le pelli miste e grasse e sfrutta le sue proprietà antibatteriche. Tè per il contorno occhi che riduce lo stress localizzato e protegge dalle irritazioni, per il corpo che rende la pelle più compatta ed elastica, per le mani. C’è poi il tè come profumo che comunque (soprattutto nei prodotti per il bagno) ha sempre un effetto calmante, ammorbidente e rilassante ma che, a differenza dei prodotti di trattamento, spesso non contiene l’essenza dell’arbusto o delle foglie, come ha sottolineato il cosmetologo Umberto Borellini. Dopo il verde e il nero, una degli ultimi tipi di tè utilizzati nel mondo beauty è il bianco. È il più raro (e costoso) del mondo e si prepara a sostituire il già noto tè verde per il suo contenuto ancora più elevato di polifenoli, dalle proprietà antiossidanti. La differenza della sua forza sta proprio nell’assoluta assenza di fermentazione. Il tè bianco, conosciuto in Cina come Yinzhen (aghi d’argento), viene raccolto solo in alcuni giorni, in primavera, nella provincia di Fujian, quando i boccioli sono appena schiusi. Ci vogliono circa 80mila germogli per ottenere mezzo kg. di questo tè profumatissimo e tanto amato dagli imperatori della dinastia Song che lo ritenevano l’elisir di eterna giovinezza.

Le foglie, raccolte al massimo della loro energia, mantengono intatto il contenuto di antiossidanti perché sono soltanto seccate naturalmente al sole. Infatti la forza antiossidante del tè bianco è tre volte superiore a quella del tè verde e corrisponde a dodici bicchieri di spremuta d’arancia. L’ultimissima novità nel mondo beauty è una linea moto completa per viso e corpo che contiene tutti i tipi di tè: bianco, nero, blu, verde e Matcha. Alla base di Teaology c’è Tea Infusion Skincare, una tecnologia studiata per rendere disponibile in ogni specialità il concentrato di polifenoli che il tè contiene naturalmente ricco. Si tratta di un procedimento brevettato di infusione a caldo delle foglie di tè che mantiene inalterata nel tempo la sua significativa capacità antiossidante e viene utilizzato in tutti i prodotti Teaology al posto dell’acqua in modo da rendere immediatamente disponibile il ricco contenuto di polifenoli e sostanze attive. Teaology nasce dall’amore per il tè. Dietro ogni foglia di tè c’è il lavoro di tante donne che, con le loro mani minute e delicate, riescono a raccogliere e a lavorare anche le foglie più piccole conservandone intatti i principi nutritivi. Per salvaguardare la tradizione antichissima di questo mestiere, tutelare il lavoro femminile e proteggere le biodiversità nelle coltivazioni, Teaology ha avviato un progetto di CSR TeaologyCARE, finalizzato a supportare la comunità di Balangoda in Sri Lanka e le lavoratrici impiegate nelle Tea Factory di Wikiliya e New Hopewell.

Ultimo aggiornamento: 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA