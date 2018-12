Stefano De Martino è il volto di Intimissimi Uomo per il Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serie di contenuti digitali e il ballerino, già volto del programma “Amici di Maria De Filippi”, in una campagna pubblicitaria dedicata al Natale firmata da. Per lo shopping natalizio De Martino, imprenditore digital che con post virali manda in delirio il web, non rinuncia allo stile elegante e dinamico del noto marchio di underwear con tante idee regalo da trovare sotto l'albero.Così l'affascinante Stefano diventa brand ambassador per Intimissimi in un'advertising campaign per la collezione autunno-inverno 2018. Praticità e comfort per chi ama la moda classica ma anche capi versatili e trasversali per chi, invece, desidera sperimentare. La collezione basic viene ampliata e il cotone Supima declinato nella versione con manica lunga da indossare sui pantaloni Intimissimi. Ritorna la lana merinos per le giornate più fredde con pullover a collo alto e la felpa con cappuccio. Poi, capi dal mood athleisure, tra formale e sportswear, in jersey modal e seta, come l'irrinunciabile t-shirt e i trousers loose-fit.Accanto al caldo cotone e al ritorno dell'immancabile cashmere anche materiali tecnici e innovativi completano le proposte Intimissimi Uomo per l'inverno. Per i più estrosi e per chi ama seguire le tendenze, dalla linea basic si passa a quella moda ricca di stampe e colori. Ed ecco per i fanatici dei cartoon e per i sognatori, la capsule collection realizzata in collaborazione con Disney, per festeggiare i novant'anni del mitico Topolino, che presenta creazioni divertenti con cui è possibile creare outfit dal tocco irriverente. Intimissimi non dimentica gli animi più classici, stampe cravatteria anche variopinte, righe, pois e tartan, ed una ricercatezza che si esprime con tessuti jacquard e vestaglie in tricot rigato. Must have della collezione il pigiama in raso di seta all-over printed a pois che di sicuro le ammiratrici e follower del bel De Martino aspettano con ansia di vedere indossato dal danzatore con il suo fisico scolpito.