Barilla e Gcdstreetwear, lanciato un nuovo packaging con Sophia Loren testimonial d'eccezione

Una cena speciale, una collaborazione all'insegna dell'italianità e delle sue icone. E che icone. È la scelta alla base della nuova avventura di Barilla, assieme al brand Gcdswear, diretto da Giuliano Calza, che per lanciare il nuovo packaging disegnato dall'azienda di streetwear rigorosamente Made in Italy, ha scelto una testimonial d'eccezione: Sophia Loren.

Il progetto, lanciato ieri, è già un successo. Distribuite limitatamente solo in alcuni punti vendita della catena Esselunga, le confezioni di pasta (tutte rosa) più fashionable di sempre, sono andate a ruba: il progetto è già quasi sold out. Segno che le collaborazioni limited edition, anche le più impensabili, continuano a rappresentare avventure di marketing che non ci abbandoneranno molto presto. Ieri la presentazione dello spot, dalle atmosfere tipiche della tradizione italiana. A tavola con Sophia, che sorridente avvisa «È pronto!», uno stuolo di commensali tutti griffati Gcdswear (sigla per God Can't Destroy Streetwear). Tra cotonature e tailleur anni '50, a centro tavola, le vere protagoniste: la Loren e gli spaghetti pomodoro e basilico. Buon appetito, dinner's ready.





