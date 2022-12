Simone Di Matteo si aggiudica il premio europeo ST. Oscar della Moda grazie a “L’amore dietro ogni cosa”

A distanza di poco meno di un mese dalla release ufficiale de “L’amore dietro ogni cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo” (2022, New Music Group), primo concept album nella Storia interamente concepito a partire da un’opera letteraria, l’Irriverente scrittore e giornalista Simone Di Matteo si è aggiudicato uno dei premi europei alla IX edizione degli ST. Oscar della Moda. In particolare, l’ex viaggiatore di Pechino Express è stato insignito di uno dei riconoscimenti della manifestazione per l’ideazione e la realizzazione di un’impresa temeraria che, fino ad ora, nessuno era ancora riuscito a portare a compimento.

“L’amore dietro ogni cosa” rappresenta un caso unico nel panorama artistico-musicale e letterario-culturale dell’Italia. Dapprima sotto forma di raccolta antologica di racconti, poi nelle vesti di spettacolo teatrale, oggi album musicale e, in un futuro prossimo, lungometraggio per il grande schermo, si tratta infatti di un capolavoro in continua evoluzione, attorno al quale ruota un’operazione davvero ambiziosa. Ed è proprio per il coraggio dell’iniziativa e il merito di chi dà voce alle proprie idee che la giuria tecnica dell’evento, presieduta da Steven G. Torrisi, Direttore artistico della rassegna, e da Alviero Martini, in qualità di Presidente onorario, ha deciso di omaggiare con un Oscar in oro Di Matteo.

Grazie all’esperienza acquisita in numerosi anni di carriera, al talento e alla valorizzazione culturale che apporta attraverso il suo lavoro è stato grado di dare alla luce un progetto mai tentato prima e che aggiunge pregio non solo alla musica, ma anche al costume. “Un riconoscimento che sono onorato e grato di ricevere – ha dichiarato Di Matteo al momento della consegna del premio – Un po’ come il più prezioso regalo di Natale che potessi mai aspettarmi, perciò voglio dedicarlo a chi, credendoci, ha reso possibile tutto questo. Simone Pozzati, autore insieme a me dei brani della raccolta. Monica Landro e Pippo Landro, discografici della New Music Group. Andrea Crimi, voce principale dell’album, Laura Bono, Alessandro Vinci, Andrea Piovan e Andrea Candeo. Ma anche Simone Sciarresi, Lucia Ferrara, Francesca Lovatelli Caetani, Diego Lanuto, Francesca Ruscio, la NAZCA e tutta la ModoAgency. Senza di loro non ce l’avrei fatta e credo proprio che non sarei qui.

Tornare a parlare e a cantare d’amore, specialmente in un periodo come quello che stiamo attraversando, è l’unica cosa che mi dà speranza per il futuro”. Sul palco insieme a Di Matteo, oltre ai conduttori della kermesse Manuela Arcuri e Stefano Baragli, sono intervenuti anche Andrea Candeo, l’attore protagonista dei videoclip dei singoli estratti da “L’amore dietro ogni cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo”, e Tina Cipollari, che ha personalmente consegnato il premio nelle mani del collega e amico di lunga data.