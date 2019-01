Silvia Venturini Fendi: «Roma unico hub per i giovani talenti emergenti»

Ultimo aggiornamento: 13:30

L'esperimento di riqualificazione urbana con un nuovo quartier generale, il PratiBus District di viale Angelico (ex deposito Vittoria dell'Atac) per l'edizione invernale di. Il supporto ai giovani designer di cui la kermesse è vetrina a livello internazionale e le sfide per il futuro che riguardano la moda nella Capitale. In un'intervista esclusiva al Messaggero.it,, stilista e presidente di Altaroma, parla dei nuovi progetti della manifestazione capitolina con l'entusiasmo di chi ama il suo lavoro. E ricorda il mitico direttore di Vogue Italia Franca Sozzani.Siamo alla terza edizione di un progetto fortunato che vede coinvolti partner d’eccellenza come Ministero per lo Sviluppo Economico e Ice - Agenzia, lo scopo è dare valore ai brand emergenti e indipendenti per promuovere il made in Italy. "Showcase" è in crescita e coinvolge sempre più marchi contemporanei e start-up interessanti, tutti selezionati per la loro creatività e altissima qualità del prodotto. Durante la settimana della moda, i designer hanno la possibilità, a rotazione, di esporre le ultime collezioni, incontrare i principali addetti ai lavori, interfacciarsi con la stampa italiana e internazionale, interloquire con i buyer provenienti dai mercati più strategici. Inoltre, alcuni fra loro sono stati scelti per partecipare a "Showcase Londra", vetrina prestigiosa che guida i ragazzi all’interno del percorso di internazionalizzazione.La manifestazione si basa sul coinvolgimento di attori pubblici e privati, concertare teste e volontà non è mai facile; promuovere esordienti e non brand grandi e noti è altrettanto difficile. Altaroma lavora perché Roma, il territorio, e tutte le realtà italiane e straniere coinvolte siano partecipi e protagoniste in egual misura, affinché i brand che vi partecipano siano valorizzati.A.I. è giunto alla sedicesima edizione e si concentra sulle eccellenti professionalità dell’alto artigianato italiano, è motivo di vanto per la nostra manifestazione poter mostrare e godere di questi progetti.Abbiamo accreditato oltre ottanta buyer, di cui il 40% stranieri. I brand partecipanti nelle edizioni precedenti sono stati venduti e acquistati grazie al link creato da Altaroma. Dopotutto esiste anche Roma.La presenza di questi ospiti speciali rappresenta il forte legame con le origini della manifestazione e con la tradizione romana, culla dell’Haute Couture internazionale.L’aspetto che senza dubbio va evidenziato è che l’alta moda ha lanciato Roma nel fashion system, evolvendosi nel tempo, sublimandosi, trasformandosi e adattandosi ai cambiamenti generazionali, e accogliendo questi cambiamenti, diventando infine l’unico hub di emergenti e brand indipendenti in Italia.Un esperimento che compiamo ormai da diversi anni. Anche nella scelta delle location c’è il disegno preciso di aprire alle sperimentazioni e alle contaminazioni. Aspetto imprescindibile dell’idea di Fashion che Altaroma stapromuovendo.Tutt’altro che difficile. Forse questo rappresenta la parte più facile: entrambi i ruoli sono per me fonte di stimoli e ispirazione, comune denominatore di questo mio incarico.Di una donna senza paura di dire ciò che pensa. Di una professionista che ha sempre avuto l’intuito di credere e di fare grandi progetti. WION? resta per noi un regalo immenso e prezioso.